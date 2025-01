Guilherme exalta trabalho de Caixinha no Santos e cita Neymar após gols

O Santos venceu o Mirassol por 2 a 1, nesta quinta-feira (16), na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Paulistão. Artilheiro do Alvinegro Praiano na última temporada, Guilherme foi responsável pelos dois gols que garantiram a vitória santista. Após o confronto, o atacante exaltou o trabalho da comissão de Pedro Caixinha e mandou recado a Neymar.

"Feliz por mais dois gols. Quero dividir a vitória com o grupo, o primeiro jogo é difícil. Trabalho novo, modelo de jogo diferente, quero ressaltar o trabalho dos meninos e também da comissão" declarou Guilherme, em entrevista à CazéTV.

"Estão todos de parabéns, foi um grande desafio hoje contra o Mirassol, uma equipe que já vem jogando junta há muito tempo, time muito qualificado. Quero dividir o prêmio de melhor jogador da partida com todos e agradecer à torcida que veio. Estamos no caminho certo", continuou.

Perguntado sobre a volta de Neymar ao Santos, o atacante deixou nas entrelinhas a sua opinião e a do resto do clube: "Deixa o homem à vontade, ele já sabe que todo mundo aqui tem a mesma opinião", finalizou.

Com o resultado, a equipe comandada por Pedro Caixinha alcançou três pontos, na segunda colocação do Grupo B, atrás do Guarani apenas por critérios de desempate. O Mirassol, por sua vez, permaneceu com nenhum somado, na terceira posição da chave A.

O próximo compromisso do Santos está marcado para domingo (19), às 20h30 (de Brasília), quando visita a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.