Atletas do São Paulo aproveitam folga em parque, e Zulbedía 'quebra a cabeça' com time reduzido

Após empatar com o Cruzeiro por 1 a 1, pela FC Series, em Orlando, nos Estados Unidos, a delegação do São Paulo se reuniu no Universal Studios Florida, nesta quinta-feira, para cumprir compromissos comerciais com patrocinadores da competição. Parte do elenco aproveitou o restante do dia de folga nas atrações dos parques do complexo.

Nesta sexta-feira, o grupo tricolor volta a treinar, em dois períodos, de olho na partida com o Flamengo, no domingo, às 17h (horário de Brasília), em Fort Lauderdale, também na Flórida. Uma dessas atividades será aberta aos torcedores, que deverão comprar ingressos para acompanhá-la.

Enquanto os jogadores se divertem nas atrações, o técnico Luis Zubeldía "quebra a cabeça" com sua comissão técnica para definir quais atletas continuam nos Estados Unidos para o último compromisso do torneio amistoso e quem retorna ao Brasil para enfrentar o Botafogo, na segunda-feira, em Ribeirão Preto, pela segunda rodada do Campeonato Paulista - será a estreia da equipe na competição.

O treinador argentino demonstrou preocupação com o elenco reduzido neste início de ano. O São Paulo já encerrou o vínculo com 12 jogadores desde dezembro e ainda tenta se desfazer de Orejuela, Jhegson Méndez, Luan e Liziero. Apenas Enzo Díaz e Oscar foram contratados.

"O elenco que temos pode encarar o Paulista, mas em 60 dias teremos um jogo a cada três dias. Aí vem a parte mais difícil, com Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro", comentou o técnico após o empate com o Cruzeiro. "São dois meses com jogos a cada três dias. Então, são 20 jogos que definem muita coisa. A pergunta é: para esta situação, o elenco está preparado?", questionou.

Para o início do Estadual, sem o elenco todo à disposição, Zubeldía terá de utilizar jogadores que disputam a Copa São Paulo. Tanto que o clube inscreveu 24 atletas na lista A, a principal, e 13 da lista B, formada por atletas das categorias de base até 20 anos, o maior índice entre os quatro grandes clubes na disputa.

"Estamos resolvendo quem vai voltar. Vamos deixar um grupo amplo aqui, outro lá e selecionar alguns jovens da Copinha. O mais importante é poder competir em todas as frentes", comentou o técnico, satisfeito por não ter perdido nenhum atleta por lesão ou problemas físicos no primeiro compromisso do ano.