Atacante do Porto é eleito o melhor jogador do mês de dezembro no Português

Nesta quarta-feira, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciou que o atacante Samu Aghehowa, do Porto, foi eleito o melhor jogador do mês de dezembro na competição. O espanhol já havia recebido o prêmio de melhor atleta de sua posição.

O camisa 9 foi responsável por marcar cinco dos 12 tentos do Porto nas partidas disputadas durante o período. A equipe venceu quatro (Casa Pia, Estrela da Amadora, Moreirense e Boavista) e empatou uma, contra o Famalicão.

Com 18,52% dos votos recebidos, Samu superou Patrick Sequeira, do Casa Pia (11,11%), e Alberto Costa, do Vitória de Guimarães (10,37%).

O Porto se encontra na vice-liderança do Campeonato Português, com um ponto a menos em relação ao líder Sporting. A próxima partida será contra o Gil Vicente, pela 18ª da competição. A bola rola neste domingo, às 17h30 (de Brasília), no Estádio Cidade de Barcelos.