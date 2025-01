Arrascaeta e Léo Pereira são ausências em treino do Fla; entenda os planos

Do UOL, no Rio de Janeiro

O meia Arrascaeta e o zagueiro Léo Pereira foram ausências no treino do Flamengo desta quinta-feira, nos Estados Unidos. Os dois ficaram apenas na academia enquanto o restante do grupo foi a campo para um trabalho tático com o técnico Filipe Luís.

O que aconteceu

A dupla não foi a campo em nenhum momento do treinamento. Eles tiveram trabalhos individualizados na academia que o Fla tem usado nesse período de pré-temporada.

Léo Pereira ficou fora por gestão de carga. O zagueiro treinou normalmente com o grupo nos últimos dias.

Já Arrascaeta vem fazendo um trabalho especial durante o período longe do Rio. Como não está no mesmo nível físico do restante do grupo após uma artroscopia no joelho direito no fim de 2024, ele tem treinos específicos para tentar não sofrer mais com tantas lesões em 2025.

Arrasca vem participando de quase todo o tempo de treinos, mas sai no final. Ele faz trabalhos à parte com o preparador físico e deve ter uma minutagem reduzida nos primeiros compromissos do time principal do Flamengo.

O foco total é a Supercopa do Brasil. A ideia é que o uruguaio já esteja 100% pensando na final contra o Botafogo, dia 2 de fevereiro, em Belém.

Mesmo voltando de lesão, Arrascaeta foi relacionado para a viagem por estar em estágio avançado na recuperação. O procedimento que ele passou é mais simples. Everton Cebolinha, por exemplo, acabou cortado e ficou no Ninho do Urubu trabalhando em dois turnos.