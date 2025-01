Alex Sandro relata conversas com Danilo e compara Boto a Braz no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O lateral-esquerdo Alex Sandro disse conversar com Danilo praticamente todos os dias e deixou as portas do Flamengo abertas ao amigo. O lateral/zagueiro está na mira do clube, apesar de não ter recebido ainda uma proposta oficial. Ele concedeu entrevista coletiva nos Estados Unidos, onde o time faz pré-temporada.

É uma pessoa que eu converso quase todos os dias. Não só em futebol, mas de tudo. Mais do que um amigo, faz parte da minha família. O que falamos mais é a situação que ele está hoje na Juventus. Tem que primeiro resolver isso, é o mais importante. E que ele seja feliz independentemente de ser no Flamengo ou em outra parte. Quem tem que convidar é o Flamengo, não eu. Se ele vier eu e o grupo vamos receber de braços abertos. É um jogador importante e foi por onde passou, não seria diferente aqui. Alex Sandro

Alex Sandro também foi perguntado sobre as diferenças do departamento de futebol das duas gestões. Ele elogiou Marcos Braz, que era o homem forte da pasta com Rodolfo Landim, e comentou as primeiras impressões de José Boto.

Questão de uma gestão ou de outra, o Boto chegou agora. A gestão dele será avaliada futuramente. O Braz deixou muitos títulos, melhorou muitas coisas, é uma pessoa querida aqui dentro. O Boto também fará um ótimo trabalho, como já está fazendo. É muito pouco tempo, é um direto experiente, deixou um ótimo trabalho em outros lugares. Ele tem nosso respeito e acho que fará um ótimo trabalho.

O que mais ele disse?

Pré-temporada: "Sempre gostei de vir para os EUA. O clima é diferente, gostoso. Tem muitos jogadores que estão aqui e fazem a primeira viagem fora do Brasil e isso é legal. Se estivéssemos fazendo a pré-temporada no calor do Rio de Janeiro talvez eu sentiria mais"

Zagueiro: "Na Juventus joguei várias vezes na linha de quatro ou linha de três como zagueiro. Até no Flamengo na temporada passada. É uma posição que aprendi a me sentir a vontade. No começo foi difícil na Juventus, mas hoje me sinto mais habituado. O Filipe sempre procura e gosta de jogadores que joguem em mais de uma posição. Já conversou que pode me usar assim. Hoje estou à vontade"

Provável escalação: "Cada jogador está chegando no ritmo ideal. Obviamente que ainda falta muito. Esse jogo com o São Paulo será uma preparação para que a gente melhore fisicamente, mentalmente, tecnicamente. Não sabemos ainda a possível escalação, mas o importante é que estamos preparados."

Diferenças Europa e Brasil: "Todo mundo fala que futebol é igual no mudo todo, mas são mais questões estruturais. Tem muitos campos irregulares e times que usam isso a favor. Na Itália não tinha nenhum campo sintético e no Brasil tem alguns, pode ser que aumente isso futuramente. Isso vai aumentar ou diminuir o valor do futebol brasileiro porque o sintético tem uma vantagem. Tem o clima também, que eu sofri um pouco nas cidades mais quentes no início. Na intensidade, qualidade e técnica o Brasil está muito bem servido de treinadores e jogadores."

Laterais: "Acho que tem ótimos laterais, vão vir ótimos. O Brasil sempre teve essa marca de ter ótimos laterais se você pegar nos últimos anos. Estamos bem servidos. Como diz o nosso diretor agora, os europeus sempre buscaram os brasileiros e vai continuar assim porque a nossa formação é muito boa. Não começa no clube, começa na rua, em casa, vendo um amigo ou irmão jogando golzinho na rua. Essa cultura nós temos. Os brasileiros quererem imitar os europeus pode ser mais em questões táticas. Eu que fiquei nove anos na Itália aprendi muito. Agora aqui no Brasil o que se busca mais é tático. A matéria prima mesmo do Brasil é difícil encontrar fora."

Filipe Luís: "Torcemos muito pelo Filipe, principalmente pela pessoa que é e o profissional que sempre foi. Essa experiencia dele de ter jogado tanto tempo lá fora está trazendo para nós. Trocamos muita ideia porque o futebol do treinador que eu tinha na Juventus e do que ele tinha no Atlético de Madrid era parecido. Às vezes comparamos a pré-temporada, questões físicas, táticas e era parecido. É bom ter o Filipe como treinador porque temos as mesmas ideias, nos entendemos em questões de marcação. Ele ter trabalho fora muito tempo, consegue trazer a parte tática para nós"

Mundial: "Até chegar no Mundial muita coisa vai rolar. Tem Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Sempre temos que nos organizar para chegar bem nessa competição. Todos estão empolgados porque é difícil ver Flamengo x Chelsea, é legal. Sobre calendário, mesmo os times da Europa, que vão estar em final de temporada, isso não deve criar dificuldade para ninguém. Vamos ter alguns dias de descanso e preparação. Acho que será um ótimo campeonato e estamos preparados para chegar lá e ir bem"

Cobrança a mais de Filipe: "A cobrança é igual para todos, mas quando ele me cobra eu respeito ainda mais porque ele sabe o que está falando. Mas não só para mim, mas todos os laterais, respeitamos muito quando vem falar. Ele aprendeu muito lá fora e estamos aceitando bem isso"

Físico: "Todos vão jogar e todos tem que estar bem. O Flamengo é acostumado a jogar todos os campeonatos e chegar ao fundo em todos. Temos um grande elenco, não existem titulares, vai jogar quem estiver melhor. Não só fisicamente, com muitos jogos a questão também é mental."