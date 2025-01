Água Santa e São Bernardo fazem clássico do ABC na estreia do Paulistão

Vice-campeão em 2023, o Água Santa busca manter sua ascensão no Campeonato Paulista. Na temporada passada fez uma campanha segura e ficou a dois pontos das quartas de final. Neste ano, novamente classificado para a Série D do Brasileiro, o time de Diadema recebe o rival São Bernardo, às 18h30, nesta quinta-feira, no Distrital de Inamar, no clássico do ABC da estreia do Estadual.

Fundado em 1981, o Água Santa ganhou notoriedade no cenário paulista recentemente. Até brigava pelo descenso, mas a campanha de 2023 foi a maior de sua história recente, sob o comando do técnico Thiago Carpini. O time chegou a vencer o Palmeiras na ida da final, por 2 a 1, mas no Allianz Parque acabou derrotado por 4 a 0 e ficou com o vice-campeonato. Campanha que deu ao time de Diadema a chance de disputar a Série D e a Copa do Brasil de 2024. Neste ano, o time estará novamente na quarta divisão nacional.

O São Bernardo também não fica atrás. Na temporada passada foi uma das sensações da competição, mas acabou fora das quartas, somando 21 pontos e ficando atrás de Novorizontino e São Paulo, ambos com 22. Situado na cidade de São Bernardo do Campo, nesta temporada o time disputará pela terceira vez seguida a Série C, onde nas duas primeiras participações chegou até o quadrangular final, mas não conquistou o tão sonhado acesso.

O Água Santa aposta na experiência de jogadores rodados como é o caso do atacante Neilton, do meia Luan Dias e do goleiro Ygor Vinhas. Esses três estiveram emprestados no segundo semestre de 2024 e retornaram para o Estadual. Além disso, a grande contratação foi o centroavante Ademilson, ex-São Paulo.

O time será comandado pelo experiente técnico Marcelo Cabo. Ele chegou após o fim da Série D e prega humildade na campanha. "Estou motivado e tenho certeza que, com muito foco e dedicação, vamos conquistar nossos objetivos. Primeiro é a manutenção da equipe na primeira divisão e depois alçar voos mais altos", disse o treinador.

Do outro lado, o São Bernardo manteve boa base do time que disputou a Série C, além de segurar o técnico Ricardo Catalá. As contratações para a temporada foram pontuais, como o caso do experiente goleiro Vanderlei e os atacantes Rodolfo, Felipe Azevedo e Fabrício Daniel. Os volantes Kadi e Foguinho e o lateral Rodrigo Ferreira também foram anunciados pelo clube do ABC.

Um dos remanescentes da temporada de 2024, o zagueiro João Ramos comentou sobre o clássico logo na estreia: "A gente sabe que o clássico é muito importante e estamos focados nesse jogo, mas o resultado de um jogo não pode influenciar no resto da competição inteira", disse o zagueiro.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA X SÃO BERNARDO

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Ynaiã, Fábio Sanches, Guilherme Lazaroni e Renan Castro; Wesley Dias, Stephano e Luan Dias; Neilton, Willen e Mike. Técnico: Marcelo Cabo.

SÃO BERNARDO - Vanderlei; Helder, João Ramos e Matheus Salustiano; Rodrigo Ferreira, Emerson Santos, Foguinho e Romisson; Felipe Azevedo, Guilherme Queiroz e Fabrício Daniel. Técnico: Ricardo Catalá.

ÁRBITRA - Edina Alves Batista.

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Distrital de Inamar, em Diadema (SP).