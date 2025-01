Abel despista sobre possível saída de Rony e diz: "Enquanto estiver no Palmeiras, vai jogar"

O técnico Abel Ferreira evitou falar sobre o futuro do atacante Rony após a vitória do Palmeiras sobre a Portuguesa, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O jogador, assim como outros atletas importantes do elenco, não foi relacionado para a partida.

Abel despistou e não falou se o camisa 10 irá ficar ou deixar o Verdão nesta janela de transferências. Ele apenas disse que, enquanto Rony estiver lá, irá utilizá-lo.

"O Rony enquanto estiver aqui é jogador do Palmeiras. Enquanto estiver aqui vai jogar, como foi com o Atuesta hoje. Nunca tive problema com nenhum jogador. Se sair, teremos que buscar outro jogador. Se não, vai continuar. O Rony é jogador do Palmeiras. Por enquanto, é isso que tenho a dizer", afirmou o português.

Recentemente, a presidente do clube alviverde, Leila Pereira, foi questionada sobre o futuro de Rony. A dirigente entende que o ciclo do atacante na equipe chegou ao fim e acredita que uma saída ainda nesta janela de transferências vai ser benéfica.

O jogador de 29 anos chegou a receber uma proposta do Fluminense. Os paulistas aceitaram a oferta, porém o atleta não entrou em acordo com a diretoria do Tricolor Carioca.

Rony tem atraído interesse de vários clubes avalia a possibilidade de deixar o Verdão depois de terminar o ano de 2024 em baixa. Ele prioriza saída para o exterior, mas não recebeu nenhuma proposta oficial de equipes estrangeiras.

Apesar de não ter sido titular em 2024, Rony foi o jogador do Palmeiras com mais jogos disputados. Ele virou alvo de fortes críticas da torcida em razão do desempenho aquém das expectativas, mas seguiu prestigiado pelo técnico Abel Ferreira.

O camisa 10 do Verdão disputou 63 partidas na última temporada e finalizou o ano com dez gols, além de sete passes para tentos.

Rony está no Palmeiras desde 2020 e soma 11 títulos. Além disso, tem 283 jogos e 70 bolas na rede.