Abel cita aposta em Vitor Reis e diz: 'Guardiola agora conhece o Palmeiras'

Abel Ferreira falou sobre a saída de Vitor Reis ao Manchester City e brincou ao dizer que, agora, Pep Guardiola já deve conhecer o Palmeiras.

O que aconteceu

Vitor Reis tem venda encaminhada ao Manchester City por um valor que gira entre 30 e 35 milhões de euros (entre R$ 187 e 218 milhões). Ele embarcou nesta quarta-feira (15) para assinar com o clube inglês e ficou fora da lista de inscritos para o Paulistão.

Em 2022, antes do Mundial de Clubes, Abel convidou Guardiola a conhecer o Palmeiras e jantar com ele. Foi uma brincadeira após o treinador do City apontar o River Plate, e não o time brasileiro, como atual campeão da Libertadores. Na época, o Verdão havia vencido as duas últimas edições (2021 e 2022).

Antes de citar Guardiola, Abel destacou a aposta que fez em Vitor Reis, jogador de apenas 19 anos. Na metade do ano passado, houve cobranças para que o clube contratasse um substituto para Luan, vendido para o Toluca.

Quando o Luan foi vendido, eu vim aqui e disse 'vamos arriscar, é preciso ter coragem', e isso tem que ser dito. E nós apostamos no Vitor. Em 2023, ele fez a pré-temporada conosco. Ele e o Riquelme [destaque da Copinha]. A base faz o trabalho dela, e a equipe profissional faz aquilo que os valoriza. É colocar o moleque pra jogar contra o Flamengo, jogos decisivos, contra o Botafogo lá e cá. Depois, quando as pessoas do outro lado do Atlântico te ligam para perguntar pelo Vitor Reis... Acho que agora o Guardiola já conhece o Palmeiras. Vocês lembram que no primeiro Mundial o Guardiola não conhecia muito bem o Palmeiras, acho que agora já conhece

Abel ainda brincou e se disse 'culpado' pela saída de Vitor Reis. "Vendemos o Vitor porque falei demais com quem não devia e pronto, acontece. Quando você fala com diretores de outros clubes, do seu elenco, as pessoas acreditam muito no que você diz. Mas ele merece, é um moleque com o pacote todo".

O técnico do Palmeiras disse que é preciso coragem para apostar em jogadores jovens. Ele citou uma série de atletas vindos da base que acabaram vendidos recentemente.

É isso que faz valorizar os jogadores. Foi com Vitor Reis, Danilo, Estêvão, Guilherme, Endrick. Quando toda gente me criticava e eu disse: 'o Endrick tem que ir para a Disney'. Passados três meses, o Endrick foi vendido ao Real Madrid. Isso dá prestígio e valoriza a marca Palmeiras. Hoje, quem quer vir buscar um jogador no Palmeiras, tem que pagar muito. Mas quando o Palmeiras quer comprar também tem que pagar muito

O que mais ele disse

Calendário apertado e divisão do grupo. "Em função do calendário congestionado e de ter jogos a cada dois dias, decidi dividir o grupo e assumir todos os riscos. Mas o objetivo é o mesmo, o Palmeiras não foge das responsabilidades e brigar por títulos é o nosso objetivo sempre. A temporada é muito longa e temos que jogar, evoluir nas capacidades físicas. Alguns estão melhor, outros pior. Naves e Vanderlan saíram com câimbras... Alguns jogadores suportaram e jogaram muito bem, acima das minhas expectativas. O Fabinho fez um belíssimo jogo, Maurício, Ríos, o próprio Naves até ter a situação das câimbras. Gostei muito do Thalys na frente, acho que é um jogador que vai nos ajudar muito. Estêvão todo mundo conhece, o Rômulo está tendo oportunidade para vermos crescer, e os outros todos vocês conhecem. Mas a minha decisão foi essa".

Rony segue nos planos? "O Rony, enquanto estiver no Palmeiras, é jogador do Palmeiras. Vou tratá-lo como sempre tratei todos os jogadores. Nunca tive problema com nenhum jogador porque eu falo diretamente com o jogador. Neste momento, ele é jogador do Palmeiras. Se sair, teremos que buscar outro jogador. Se ficar, é com o Roy que vamos continuar. O Rony é jogador do Palmeiras. Não tenho muito mais a dizer".

Palmeiras precisa de mais reforços e Paulinho só jogará em abril. "Eu não trabalho para mim nem contrato os jogadores pra mim. Trabalho para o Palmeiras. Estou aqui para servir o Palmeiras, e não para me servir. As contratações são muito claras. Faltam no mínimo três. Sem Lázaro, Dudu, Menino, Vitor Reis. Rony pode ficar ou sair. Vitor Reis é um jogador que não queria vender, mas temos que buscar um jogador para essa posição. Saiu o Dudu e entrou o Paulinho, mas não podemos esquecer que o Paulinho só vai estar pronto e começar a competir no final de abril. É bom que todos saibam. Ainda faltam opções, mas é minha função arranjar soluções e vamos continuar a fazer em conjunto".

Como Abel viu a vitória sobre a Lusa. "Foi muito melhor do que eu estava esperando, principalmente na questão física. Foi acima do que eu esperava. Esperava até que fosse difícil ganhar o jogo, já que nosso adversário começou a treinar quando a gente saiu de férias".

Encantado com Thalys. "Ele tem tudo para nos ajudar, mas não gosto de criar essa expectativa e essa pressão em cima do atleta. Vou pedir para desfrutar do jogo, dar o seu melhor, mas me impressiona a maturidade. Um jogador que tem números impressionantes. Mas tudo no tempo deles. Não quero criar expectativa de que agora vai ser tudo igual Estêvão, Endrick, Vitor Reis".