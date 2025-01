À procura de camisa 10, Santos reveza número e cria 'teste' para Soteldo

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos começará 2025 sem um camisa 10 fixo.

O que aconteceu

À procura de um reforço de peso, o Santos mantém a camisa 10 "guardada" neste início de temporada. O volante Diego Pituca usará provisoriamente diante do Mirassol nesta quinta-feira, na Vila Belmiro.

O Peixe deixou a 10 reservada ao lado do armário de Pelé no vestiário em 2024, ano da disputa da Série B do Brasileirão.

Quando garantiu o acesso, o Santos anunciou que a 10 voltou. O problema, porém, é que não há um candidato à altura neste momento.

Soteldo vestia a camisa 10 até o Santos ser rebaixado. Ele jogou emprestado no Grêmio em 2024 e foi reintegrado neste ano.

O Peixe entende que Soteldo precisa se provar e entregar a 10 de início atrapalharia esse processo. O venezuelano adorava vestir o número.

Se o baixinho se destacar, ele poderá vestir a 10 neste revezamento decidido pela diretoria.

O Santos terá a numeração de 1 a 11 no Campeonato Paulista, com Pituca iniciando com a 10. A ideia, porém, é encontrar o dono da camisa em breve.

Quem pode ser o 10?

O Santos sonhou com Gabigol e Dudu, mas viu ambos com a camisa do Cruzeiro.

O Peixe segue à procura de um camisa 10, porém, neste momento, não há qualquer negociação avançada por um meia dessa hierarquia.

O Santos até cogitou oferecer a 10 para Zé Rafael, mas o jogador optou por ficar no Palmeiras.

Uma opção é Rollheiser, argentino do Benfica. O clube português não quer emprestá-lo e pede alto para a venda.

Outra alternativa seria o inglês Josh Windass, do Sheffield Wedsneday (ING). A negociação pelo meia-atacante não avançou.

Outros nomes no radar não têm perfil para a 10, como os atacantes Deivid Washington (Chelsea), Niclas Eliasson (AEK) e Gabriel Veron (POR).