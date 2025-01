Flu puxa 4 do elenco principal, mas perde para Voltaço com gol de bicicleta

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Fluminense puxou quatro jogadores do elenco principal, promovendo a estreia de um dos reforços. Porém, diante de um gramado ruim do Raulino de Oliveira e com um a menos desde o fim do primeiro tempo, não mostrou evolução e foi derrotado por 1 a 0 pelo Volta Redonda, com direito a golaço de bicicleta de Mirandinha.

Estreia - O Fluminense promoveu a estreia do argentino Freytes, ex-Alianza Lima, do Peru. Apesar de ser zagueiro, ele atuou como lateral esquerdo e apresentou boas credenciais ofensivas.

Outras "estreias" - O técnico Marcão ainda promoveu mais três "estreias", mas de jogadores que já faziam parte do elenco principal e fizeram a primeira partida na temporada: o zagueiro Ignácio, o lateral direito Guga e o meia Nonato. O zagueiro Manoel, que foi expulso nesta quarta, já havia atuado na primeira rodada.

Beach soccer? - O gramado do Raulino de Oliveira estava com muita areia. Quando os jogadores chutavam a bola, ela levantava, parecendo uma partida de beach soccer.

Assistência de bicicleta? TEMOS!

Gol de bicicleta? TEMOS!



Isso é o #CariocaSuperbet25! pic.twitter.com/w1w0oHsLSB -- Cariocão (@Cariocao) January 16, 2025

O jogo

O gramado ruim prejudicou o espetáculo. A quantidade de areia no campo dificultou a troca de passes e o jogo acabou tendo uma qualidade técnica bem abaixo.

O Fluminense começou a partida tendo imprimir seu ritmo e comandou as ações. Porém, no decorrer da etapa, o Volta Redonda foi ganhando espaços e equilibrou as ações, sendo beneficiado com a expulsão do zagueiro tricolor Manoel aos 39, indo para o intervalo com praticamente o mesmo percentual de posse de bola e o mesmo número de finalizações.

Com o Fluminense com um a menos, o jogou mudou de figura e foi a vez do Voltaço tomar frente das ações. Faltava, porém, maior qualidade no setor ofensivo. O time da casa, no entanto, foi para o abafa e conseguiu chegar ao gol de maneira bonita e inusitada aos 42 do segundo tempo, com uma assistência e um gol de bicicleta no mesmo lance.

Gols e lances

Quase e gol no bate e rebate - O lance mais emocionante do primeiro tempo aconteceu somente aos 46 minutos. Após escanteio, Manoel escorou e a bola desviou na zaga. Na sequência, Nonato chutou e Jean Drosny defendeu com os pés. Paulo Baya, então, aproveitou a sobra, tentou cruzar e o goleiro do Volta Redonda fez nova defesa.

Assistência e golaço de bicicleta - O gol do Volta Redonda aconteceu aos 42 minutos do segundo tempo de maneira bonita inusitada, quando Bruno Santos deu uma assistência de bicicleta e Mirandinha completou com o mesmo fundamento, pedalando para o fundo da rede do goleiro Vitor Eudes.

Na trave! - Mirandinha dominou aos 48 e soltou o pé. A bola explodiu na trave direita de Eudes.

VOLTA REDONDA 1 X 0 FLUMINENSE

Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Competição: Campeonato Carioca (2ª rodada da Taça Guanabara)

Data e hora: 15 de janeiro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Auxilares: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Thayse Marques Fonseca

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Cartões amarelos: Pierre, Bruno Santos, Wellington Silva (VOL); Manoel, Freytes, Thiago Henrique (FLU)

Cartões vermelhos: Manoel (FLU)

Gols: Mirandinha, aos 42 minutos do segundo tempo (VOL)

Volta Redonda: Jean Drossy, Wellington Silva, Gabriel Bahia, Fabrício e Sanchez; Pierre (Heliardo), Robinho e Luciano Naninho (Caio Vitor); Kelvin (Mirandinha), Chay (Marquinhos) e Bruno Santos (Bruno Barra). Técnico: Diogo Siston.

Fluminense: Vitor Eudes, Guga (Wallace Davi), Ignacio (Davi Schuindt), Manoel e Freytes; Felipe Andrade, Nonato (Thiago Henrique) e Isaque; Riquelme Felipe (Esquerdinha), Paulo Baya e João Neto (Rafael Monteiro). Técnico: Marcão.