Vila Nova x Corinthians: horário e onde assistir ao jogo da Copinha

O Vila Nova recebe o Corinthians nesta quarta-feira (15), às 19h15 (de Brasília), em jogo pela terceira fase da Copinha.

O confronto será transmitido pelo SporTV. O Placar UOL acompanha os lances da partida em tempo real.

Na última fase, o Corinthians venceu o Falcon por 1 a 0, com gol de Bahia. O meio-campista não fazia boa partida, mas achou golaço que classificou o Timão para a terceira fase do torneio. Na fase de grupos, o alvinegro avançou na segunda posição, com duas vitórias e uma derrota.

Com o mesmo placar, o Vila Nova bateu o Santo André por 1 a 0 no último compromisso no torneio. A equipe goiana venceu o algoz do Corinthians na fase de grupos e se classificou na segunda fase da Copinha. Também na segunda colocação na primeira fase, o elenco de Goiás ficou atrás apenas do Falcon, vencido pelo Timão.

Vila Nova x Corinthians - Terceira fase da Copinha

Data e hora: 15 de janeiro de 2025, às 19h15 (de Brasília)

Local: Estádio José Bruno Daniel - Santo André, São Paulo

Onde assistir: SporTV (TV fechada)