Copinha: Corinthians goleia Vila Nova com redenção de capitão e avança

O Corinthians fez a lição de casa atuando em Santo André, goleou o Vila Nova por 4 a 1 e se garantiu nas oitavas de final da Copinha.

Dieguinho abriu o placar ainda no 1° tempo, e o capitão Bahia se redimiu com um bonito gol após desperdiçar duas chances claras. O alvinegro ainda marcou com Denner e Pellegrin, enquanto os goianos descontaram com Lucas Gabriel.

O Corinthians vai encarar o Ituano nas oitavas de final. A equipe do interior avançou ao vencer o Fortaleza por 3 a 2 em um confronto emocionante.

Como foi o jogo

A partida começou em ritmo lento. Até os 20 minutos, a única chance razoavelmente perigosa saiu dos pés de Bahia, que limpou a zaga e errou o alvo em chute de perna esquerda.

Dieguinho tirou um coelho da cartola e abriu o placar para os paulistas com um golaço aos 21 minutos. O lance começou com Gui Negão, que buscou Nicollas na entrada da área. O atacante perdeu o tempo de bola, mas seu companheiro acertou uma linda finalização e estufou as redes: 1 a 0.

Diante da desvantagem, o Vila passou a pressionar, mas Kauê salvou o Corinthians antes do intervalo. O goleiro se esticou e desviou um chute de Pajé, que havia ficado com a sobra dentro da área e arriscado um chute cruzado.

Bahia desperdiçou duas chances claras já nos minutos finais da 1ª etapa. Primeiro, o capitão corintiano, livre dentro da área, cabeceou para fora, e depois, com o gol aberto, acertou o travessão.

O Corinthians encaminhou a vitória aos 10 minutos do 2° tempo — e com redenção de Bahia. Depois de ficar no quase duas vezes, o meio-campista aproveitou rebatida em cruzamento de Gui Negão e não deu chances de defesa ao goleiro rival: 2 a 0.

A vitória virou goleada em questão de cinco minutos. Denner fez o terceiro após jogadaça de Pellegrin, que também marcou após entortar a marcação do Vila Nova.

O Vila ainda diminuiu com Lucas Gabriel, mas a reação parou por aí e acabou com eliminação da equipe de Goiânia.