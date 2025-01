Vasco x Bangu: veja informações, prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Carioca

O Vasco da Gama não passou de um empate na estreia do Campeonato Carioca, no último sábado. Agora, pela segunda rodada, o Cruz-Maltino busca a primeira vitória na fase classificatória do Estadual do Rio diante do Bangu. A partida será em São Januário, nesta quinta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília).

Onde assistir: Band (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

Atuando em São Januário, mas com uma equipe alternativa, o Vasco não segurou a vantagem criada na primeira etapa e permitiu o empate do Nova Iguaçu, no segundo tempo.

Para a segunda rodada, o técnico Ramon Lima contará com alguns reforços do grupo principal. Souza, Paulinho, Jean David, Jair e Máxime Dominguez estarão relacionados para o confronto, mas só o primeiro deve iniciar a partida entre os titulares. Mesmo assim, Souza não atuará como volante, mas improvisado na zaga.

Derrotado em casa pela Portuguesa na primeira rodada, o Bangu ficou na vice-lanterna da tabela de classificação.

FICHA TÉCNICA



VASCO X BANGU

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quinta-feira, 16 de janeiro de 2025



Hora: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Jodis Nascimento de Souza



Assistentes: Thiago Filemon Soares Pinto e Naiara Mendes Tavares



VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

VASCO: Pablo, Paulinho, Souza, Luiz Gustavo e Victor Luis; Zé Gabriel, De Lucca, Serginho e Riquelme; Bruno Lopes e GB



Técnico: Ramon Lima

BANGU: Alexander, Hygor, Kevem, Yuri Garcia e Vitinho; André Castro, Moretti, Raphael Augusto e Lucas Nathan; Macário e Rafael Carioca



Técnico: Júnior Martins