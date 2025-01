Vasco marca no fim, bate o Ceará e garante vaga nas oitavas de final da Copinha

O Vasco enfrentou o Ceará, nesta quarta-feira, pela terceira fase da Copinha. No Estádio Nicolau Alayon, na capital paulista, o Cruzmaltino venceu por 3 a 2 e garantiu vaga nas oitavas de final. Igor Toledo, Gabriel Rocha (contra) e André marcaram para o time carioca. Enquanto Brian e Melk descontaram.

Com o resultado, o Vasco avança na Copinha e garante vaga nas oitavas de final da competição. O Cruzmaltino espera o vencedor do duelo entre Flamengo-SP e Ibrachina, que se enfrentam ainda nesta quarta-feira, às 15 horas (de Brasília). Por outro lado, o Ceará se despede do torneio.

FIM DE JOGO! ? O Vasco da Gama vence o Ceará e avança para as oitavas de final da @copinha! ? ?? Igor Toledo

?? Bruno André

?? André ?: Vinícius Gentil#VASxCEA#Copinha2025 #BaseForte #VascoDaGama pic.twitter.com/JROCTfbDSe ? Vasco Base (@vascobase) January 15, 2025

O Vasco abriu o placar logo aos nove minutos de jogo. Zucarello recebeu na entrada da área e cruzou para Igor Toledo, que dividiu com o zagueiro, levou a melhor sobre a marcação e tocou para o fundo do gol.

O Ceará empatou a partida logo na sequência. Após cobrança de escanteio, Gabriel Rocha tocou de cabeça e encontrou Brian sozinho na pequena área. O camisa 18 bateu de primeira e balançou as redes, aos 12 minutos.

Já no segundo tempo, Zucarello cobrou escanteio e a bola desviou na cabeça de Gabriel Rocha, que marcou contra e recolocou o Vasco em vantagem no placar, aos 36 minutos.

Aos 41, Melk recebeu de Fabrício, cortou para a perna esquerda e bateu de fora da área para anotar um belo gol e marcar o segundo do Ceará. Na reta final, Zucarello bateu forte no canto e obrigou o goleiro Léo Agliardi a fazer boa defesa. O rebote sobrou nos pés de André, que garantiu a vitória do Vasco, aos 43 minutos.