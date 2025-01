Transmissão ao vivo de Volta Redonda x Fluminense: veja onde assistir

Volta Redonda e Fluminense se enfrentam hoje (15), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela segunda rodada do Campeonato Carioca.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

O Fluminense iniciou a campanha no Carioca com um empate diante do Sampaio Corrêa. Com uma equipe alternativa e ainda sem o técnico Mano Menezes, o Flu ficou no 0 a 0.

O Volta Redonda estreou com derrota e quer se recuperar. Jogando fora de casa, o Voltaço perdeu para o Madureira por 2 a 0.

Volta Redonda x Fluminense -- Campeonato Carioca 2025