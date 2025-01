Transmissão ao vivo de Palmeiras x Sport na Copinha: veja onde assistir

Palmeiras e Sport se enfrentam hoje (15), às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP), pela 3ª fase da Copinha.

Onde assistir ao vivo? O confronto decisivo será transmitido pela CazéTV (Youtube).

O Palmeiras superou o Referência por 2 a 1 na fase anterior. O Verdão terminou a fase de grupos com o melhor ataque, com 15 gols marcados, e ficou em primeiro no seu grupo.

O Sport também foi líder de seu grupo e somou sete pontos na fase de grupos. Para se classificar no mata-mata, o Leão bateu o Oeste na segunda fase por 5 a 4 nas penalidades, após empate sem gols no tempo normal.

Palmeiras x Sport -- Copinha 2025