Assista Guarani x Botafogo-SP pelo Paulistão ao vivo e com imagens no UOL

Guarani e Botafogo-SP se enfrentam hoje (15), às 19h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela 1ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Canal UOL (TV por assinatura) e homepage do UOL. Também é possível acompanhar no UOL Play.

A partida terá narração de Marcelo do Ó e comentários de Milton Neves e Julio Gomes no Canal UOL. O time campineiro está no Grupo B, enquanto o elenco de Ribeirão Preto faz parte do Grupo A.

O Guarani quer melhorar o desempenho do Campeonato Paulista do ano passado, quando teve a terceira pior campanha. No Brasileiro da Série B, o Bugre terminou na lanterna, com 33 pontos, e foi rebaixado à Série C.

O Botafogo-SP também não fez uma grande campanha na edição passada, somando apenas 12 pontos. Na Série B, a equipe somou 45 pontos e terminou na 14ª colocação.

Como assistir ao Canal UOL

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Guarani x Botafogo-SP -- Campeonato Paulista