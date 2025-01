Sport anuncia rescisão de contrato com Luciano Castan

Luciano Castan não vai permanecer no Sport para a temporada 2025. Na manhã desta quarta-feira, o Leão confirmou, em nota oficial, a rescisão contratual do experiente zagueiro, de 35 anos.

"O departamento de futebol do Sport Club do Recife comunica oficialmente a rescisão contratual em comum acordo com o zagueiro Luciano Castan", descreveu o comunicado do Sport, que destacou a passagem do atleta pelo time.

"Pelo Sport, o zagueiro disputou 47 jogos, balançou as redes em duas oportunidades e conquistou o título do Campeonato Pernambucano e o acesso para a elite do futebol brasileiro. O Leão agradece ao profissional os serviços prestados e deseja sucesso nesta nova etapa da sua carreira", completou.

Agora, Luciano Castan fica livre para tratar o seu futuro. A tendência é que o atleta acerte com o Criciúma para a temporada 2025.