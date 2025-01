São Paulo e Cruzeiro empatam amistoso com Oscar, Dudu, Gabi e gol aos 28s

Do UOL, em Orlando (EUA)

São Paulo e o Cruzeiro empataram por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (15), no estádio Inter & Co., em Orlando (EUA), em duelo amistoso pela FC Series cheio de estreias badaladas: Oscar, Enzo Díaz (São Paulo), Dudu, Gabigol, Fagner e Fabrício Bruno (Cruzeiro).

Os gols foram marcados por Matheus Pereira, para o Cruzeiro, e Luciano, para o São Paulo, ambos na etapa inicial.

Os mineiros saíram na frente com apenas 28 segundos de jogo em erro de saída de bola de Sabino. O Cruzeiro acionou rapidamente Matheus Pereira, que chutou colocado da entrada da área.

O São Paulo empatou já nos acréscimos do primeiro tempo. Ferreira recebeu pelo meio e deu belo passe por elevação para a movimentação de Luciano, que apareceu nas costas de Fabricio Bruno e desviou com a ponta da chuteira. Cássio não reagiu a tempo, falhou e viu a bola entrar lentamente.

O São Paulo volta a campo neste domingo (19), às 17h (de Brasília), quando enfrenta o Flamengo em seu último amistoso pela FC Series de 2025, em Fort Lauderdale (EUA). O Cruzeiro joga um dia antes, sábado (18), quando encara o arquirrival Atlético-MG. O jogo também acontece às 17h, em Orlando.

Jogadores do Cruzeiro comemoram gol de Matheus Pereira aos 28 segundos de jogo Imagem: Rafael Ribeiro via Instagram/Cruzeiro

Amistoso 'dois em um'

São Paulo e Cruzeiro trocaram todos os jogadores no intervalo e deixaram o amistoso com cara de 'dois jogos em um'.

O São Paulo misturou titulares e reservas e usou times mistos nas duas etapas. O Cruzeiro usou estratégia diferente, escalando os considerados titulares no primeiro tempo e reservas no segundo.

O Tricolor teve as seguintes formações:

1ºT : Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Moreira; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Ferreira; André Silva

: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Moreira; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Ferreira; André Silva 2ºT: Jandrei; Ferraresi, Ruan, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia (Santiago Longo), Alisson e Oscar; Erick, William Gomes e Calleri

Já a Raposa jogou com:

1ºT : Cássio; William, João Marcelo, Fabricio Bruno e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Eduardo, Dudu e Gabi

: Cássio; William, João Marcelo, Fabricio Bruno e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Eduardo, Dudu e Gabi 2ºT: Léo Aragão; Fagner, Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki; Walace (Peralta), Lucas Silva e Christian; Marquinhos, Tevis e Bolasie

Gabigol e Dudu, pelo Cruzeiro, e Oscar, pelo São Paulo, fizeram suas estreias. Nenhum deles, porém, conseguiu ter destaque.

Apesar do nome, o jogo não teve clima de amistoso. Na etapa inicial, William e Ferreira trocaram farpas. No segundo tempo, foi a vez de Marquinhos e Ferraresi se estranharem, além de Calleri e Christian. Zubeldía, técnico do São Paulo, ainda levou amarelo por reclamação.

Luciano comemora gol do São Paulo sobre o Cruzeiro Imagem: Gutierre Filmes via Twitter/São Paulo FC

Lances Importantes

1x0. Com apenas 28 segundos de jogo, Sabino errou um passe na saída de bola e deu de graça para Lucas Romero. Ele acionou rapidamente Matheus Pereira, que bateu colocado da entrada da área, sem chance para Rafael.

Cássio! Aos 26, Lucas invadiu a área em velocidade, foi ao fundo e cruzou na segunda trave. Luciano cabeceou, mas Cássio fez grande defesa. Moreira ainda pegou o rebote, mas mandou por cima do gol.

1x1. Aos 45, Ferreirinha recebeu a bola pela esquerda, trouxe para o meio e viu a movimentação de Luciano por trás da zaga. Ele deu um toque de classe por cima de Fabrício Bruno, Luciano se atirou e tocou com a ponta da chuteira para empatar com auxílio de Cássio, que falhou no lance.

Aragão! Aos 6' do segundo tempo, Oscar mostrou a sua credencial com um belo lançamento para a movimentação de Calleri nas costas da zaga. O centroavante desviou de cabeça, e Léo Aragão reagiu a tempo de fazer a defesa.

De novo Aragão! Aos 26', Calleri recebeu passe de três dedos de Enzo Díaz na entrada da área e deu ótimo passe de primeira para William Gomes, que finalizou na saída de Léo Aragão. O goleiro abafou muito bem e fez a defesa.

Ficha Técnica

São Paulo 1 x 1 Cruzeiro

FC Series 2025 - Amistoso

Data: 15/01/2025 (quarta-feira)

Local: estádio Inter & Co., em Orlando (EUA)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitra: Tori Penso (EUA)

Assistentes: Ryan Graves (EUA) e Jeremy Smith (EUA)

Gols: Matheus Pereira (1'/1ºT); Luciano (45'/1ºT)

Amarelos: João Marcelo, William e Peralta (Cruzeiro); Zubeldía e Oscar (São Paulo)

São Paulo: Rafael (Jandrei); Igor Vinícius (Ferraresi), Arboleda (Ruan), Sabino (Alan Franco) e Moreira (Enzo Díaz); Luiz Gustavo (Pablo Maia) e Marcos Antônio (Alisson); Lucas (Erick), Luciano (Oscar), Ferreirinha (William Gomes) e André Silva (Calleri). Técnico: Luis Zubeldía

Cruzeiro: Cássio (Léo Aragão); William (Fagner), Fabrício Bruno (Lucas Villalba), João Marcelo (Jonathan Jesus) e Marlon (Kaiki); Lucas Romero (Lucas Silva), Matheus Henrique (Walace), Eduardo (Marquinhos) e Matheus Pereira (Christian); Dudu (Tevis) e Gabigol (Bolasie). Técnico: Fernando Diniz