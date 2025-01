São Paulo e Cruzeiro empatam sem brilho em estreias de Gabigol, Dudu e Oscar nos EUA

O São Paulo torce para que a primeira impressão não seja a que fique. Ainda que tenha empatado por 1 a 1 com o Cruzeiro pela FC Series, sofrer um gol com 27 segundos de jogo assustou. Restou ao time de Luis Zubeldía pressionar para garantir que não começaria o ano com revés.

Como era de se esperar para um jogo de pré-temporada, as equipes se demonstraram frias, principalmente os reforços, os quais ainda buscam entrosamento. Foi o caso de Dudu e Gabigol, principais contratações do Cruzeiro. No lado tricolor, Oscar reestreou após 16 anos, mas também não brilhou individualmente. Muitas finalizações foram para fora, ao estilo de field goals do futebol americano.

O personagem que mais destoou foi Matheus Pereira. Além de marcar o gol relâmpago, o camisa 10 cruzeirense foi quem tentou desafogar jogadas e demonstrou bom preparo físico. No São Paulo, os veteranos Luiz Gustavo e Lucas tiveram seus momentos, mas encararam dificuldades em se conectar com os companheiros.

Foi somente a partir dos 20 minutos que o time paulista conseguiu trabalhar a bola no campo de ataque, diante de um recuo em bloco do Cruzeiro. A equipe do São Paulo do primeiro tempo, porém, demonstrou maior a desorganização que era de se esperar de um time diferente do que jogava em 2024 e ainda em pré-temporada. Lucas, Luciano e Ferreirinha estavam distantes no setor ofensivo.

As chances mais claras cresceram na medida em que o Cruzeiro aumentou os erros na saída de bola. Fernando Diniz esbravejava pelos vacilos, que também se repetiam no meio de campo e no ataque.

Cássio foi exigido pela primeira vez aos 26 minutos, a partir de cruzamento de Lucas e cabeceio de Luciano. André Silva chegou a ter uma chance dentro da área, mas finalizou muito torto para fora. O Cruzeiro até voltou a assustar, mas foi o São Paulo que terminou o primeiro tempo com mais posse.

Parecia que a etapa inicial acabaria com vantagem cruzeirense, mas Ferreirinha cavou um passe na área para Luciano. O atacante se esticou e apenas "triscou" na bola. Cássio falhou e aceitou o empate.

Com trocas de todos os jogadores dos dois lados, o segundo tempo já começou mais corrido. Taticamente, contudo, o jogo empobreceu. E ficou mais brigado. Empurrões e faltas fortes faziam esquecer que o jogo era amistoso.

O goleiro Léo Aragão, substituto de Cássio, fez boas defesas quando foi preciso, em finalizações de William Gomes e Erick. O camisa 33, aliás, tentou jogadas diferentes, buscando Calleri, mas o centroavante estava muito bem marcado.

Sem jogar desde abril, Pablo Maia voltou a entrar em campo pelo São Paulo. O meia jogou por 30 minutos da segunda etapa e será reforço importante no ano de 2025.

Após o duelo contra o Cruzeiro, parte do elenco são-paulino já retorna para o Brasil. Quem ficar jogará, nos Estados Unidos, contra o Flamengo, no sábado, às 17h. Já o grupo que retorna se prepara para estrear no Paulistão, já na segunda rodada, contra o Botafogo-SP, na segunda-feira, às 20h.

FIHCA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 1 SÃO PAULO

CRUZEIRO - Cássio (Léo Aragão); William (Fagner), Fabrício Bruno (Jonathan Jesus), João Marcelo (Villalba) e Marlon (Kaiki); Lucas Romero (Walace) (Peralta), Matheus Henrique (Lucas Silva), Eduardo (Christian) e Matheus Pereira (Marquinhos); Dudu (Bolasie) e Gabigol (Tevis). Técnico: Fernando Diniz.

SÃO PAULO - Rafael (Jandrei); Igor Vinícius (Ferraresi), Arboleda (Ruan), Sabino (Alan Franco) e Moreira (Enzo Díaz); Luiz Gustavo (Alisson) e Marcos Antônio (Pablo Maia) (Santi Longo); Lucas (Erick), Luciano (Oscar) e Ferreirinha (William Gomes); André Silva (Calleri). Técnico: Luis Zubeldía.

GOLS - Matheus Pereira, aos 27 segundos, e Luciano, aos 46 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRA - Tori Penso (EUA).

CARTÕES AMARELOS - João Marcelo, William e Peralta (Cruzeiro) e Luis Zubeldía e Oscar (São Paulo).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Inter&Co Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos.