Santos inscreve Gil e três garotos da Copinha no Paulistão

Na véspera da estrear no Campeonato Paulista, o Santos inscreveu mais três atletas no torneio. O goleiro João Fernandes, o lateral esquerdo Vincius Lira e o meia Gabriel Bontempo são as novidades.

Os três entraram na Lista B. Os Meninos da Vila estavam disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas o Peixe acabou eliminado na última terça-feira, após perder nos pênaltis para a Ferroviária.

Além deles, Gil foi inserido na Lista A. O experiente zagueiro havia ficado de fora em um primeiro momento, mas ganhou um espaço entre os nomes escolhidos pelo técnico Pedro Caixinha.

Foram, ao todo, 20 atletas inscritos na Lista A do Peixe para o Estadual. Os quatro reforços já anunciados pelo clube, Luisão, Zé Ivaldo, Leo Godoy e Thaciano, estão presentes na relação. Patrick e Hayner, que inicialmente estavam fora dos planos, também foram incluídos.

Aderlan, contundido desde o ano passado, e Willian Bigode, que teve uma lesão na coxa direita, ficaram de fora, bem como o atacante gambiano Yusupha Njie.

O atacante Tiquinho Soares, que até já treina no CT Rei Pelé, é mais uma ausência. Ele ainda não teve sua documentação regularizada e, por isso, sequer foi oficializado pelo Alvinegro Praiano.

O regulamento do Paulistão permite até 30 jogadores inscritos na Lista A. O Peixe, desta forma, ainda pode preencher as outras 11 vagas até o dia 11 de fevereiro. Em caso de classificação à próxima fase, o clube terá até o dia 28 de fevereiro para fazer quatro alterações na relação.

Já a Lista B, que é ilimitada, mas deve ser composta por atletas da base, conta com nove jogadores.

O Santos estreia no Campeonato Paulista nesta quinta-feira, contra o Mirassol. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 21h30 (de Brasília).