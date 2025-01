Santos afasta interesse do Atlético-MG e decide dar nova chance a Soteldo

De volta ao Santos após passar por empréstimo pelo Grêmio, o atacante Yeferson Soteldo despertou nos últimos dias o interesse do Atlético-MG. O Peixe, porém, não deve negociá-lo.

O Galo procurou a diretoria do Santos e tentou contratar o venezuelano. O negócio, no entanto, não deve ocorrer. Conforme apurou a Gazeta Esportiva, o Alvinegro Praiano conta com Soteldo em 2025. Os mineiros, agora comandados por Cuca, foram atrás do jogador a pedido do novo técnico.

Apesar do histórico de indisciplina, o baixinho tem agradado a comissão técnica de Pedro Caixinha neste período de pré-temporada no CT Rei Pelé. Em sua entrevista coletiva, o português chegou a elogiar a entrega e a alta intensidade apresentada pelo atleta nas últimas semanas.

O Santos, então, decidiu dar uma nova chance a Soteldo. O atacante, que tem duas passagens pelo clube, foi inscrito no Campeonato Paulista e deve inclusive ser titular no jogo de estreia, contra o Mirassol, às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira, na Vila Belmiro.

O venezuelano foi um dos destaques do Grêmio na última temporada, mas ficou marcado pelo episódio de afastamento por indisciplina em 2023, quando o Peixe foi rebaixado à Série B pela primeira vez em sua história.

A Torcida Jovem, principal organizada do time, chegou a se manifestar publicamente sobre o tema e disse que não aceitaria o retorno do jogador.

O Santos desembolsou uma alta quantia para contratá-lo de volta em 2022, mas Soteldo não rendeu como o esperado. O venezuelano disputou 39 partidas nesta segunda passagem, com apenas um gol marcado e nove assistências. O seu contrato é válido até junho de 2027.

Já com a camisa do Grêmio, ele disputou 41 partidas (32 como titular) e marcou sete gols, além de distribuir quatro assistências. Assim, o atleta foi o quarto melhor artilheiro da equipe e o quarto com mais passes para gols em 2024.