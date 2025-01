Atual bicampeã oscila, mas confirma favoritismo e avança no Australian Open

Atual bicampeã do Aberto da Austrália, Aryna Sabalenka venceu pela segunda vez na atual edição do primeiro Grand Slam da temporada. A tenista de Belarus superou a espanhola Jessica Bouzas Maneiro por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, em 1h34min de confronto, em Melbourne. A rodada também teve vitórias da americana Coco Gauff e da japonesa Naomi Osaka.

Apesar da vitória em sets diretos, a número 1 do mundo oscilou ao longo da sua segunda partida na competição. Ela perdeu o saque por três vezes, cometeu mais erros não forçados (27 a 24) e não mostrou tanta força no saque, como é de costume. Foram apenas dois aces, contra quatro da 54ª do ranking da WTA.

Na terceira rodada, a belarussa vai enfrentar a dinamarquesa Clara Tauson, que avançou na chave ao superar a experiente alemã Tatjana Maria por duplo 6/2. Tauson, de 22 anos, é a 42ª do mundo. E já foi campeã nesta temporada, ao levantar o troféu do Torneio de Auckland, na Nova Zelândia.

Outra candidata ao título em Melbourne, a americana Coco Gauff derrotou a britânica Jodie Burrage, 173ª do ranking, por 6/3 e 7/5. Com o resultado, a número três do mundo mantém sua série de vitórias sem perder sets, no embalo da conquista da United Cup, pela equipe dos Estados Unidos, na primeira semana do ano.

Na terceira rodada, em busca da vaga nas oitavas de final, a campeão do US Open de 2023 terá pela frente a vice do Grand Slam americano de 2021, a canadense Leylah Annie Fernandez, que avançou ao superar a espanhola Cristina Bucsa por 3/6, 6/4 e 6/4.

Se confirmar o favoritismo, Gauff poderá cruzar nas oitavas com a japonesa Naomi Osaka, que voltou a obter uma grande vitória. Ela superou a checa Karolina Muchova (20ª cabeça de chave) por 1/6, 6/1 e 6/3. Ex-líder do ranking, Osaka é a atual 51ª do mundo e tenta retomar a relevância no circuito.

Já a atual vice-campeã do Aberto da Austrália, a chinesa Zheng Qinwen decepcionou e se despediu de forma precoce em Melbourne. Ela foi eliminada pela experiente alemã Laura Siegemund por 7/6 (7/3) e 6/3.

Entre as demais cabeças de chave que avançaram na competição estão a americana Jessica Pegula (7ª), a espanhola Paula Badosa (11ª), as russas Diana Shnaider (12ª), Mirra Andreeva (14ª) e Anastasia Pavlyuchenkova (27ª), a ucraniana Marta Kostyuk (17ª), a croata Donna Vekic (18ª) e a polonesa Magdalena Frech (23ª).