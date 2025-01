Romero revela conversa com diretoria e minimiza atrasos no Corinthians

Romero confirmou os atrasos de salários do Corinthians — com o elenco e comissão técnica — às vésperas da estreia no Paulistão, mas minimizou o peso da situação.

O que aconteceu

O atacante revelou, na tarde desta quarta-feira (15), que a diretoria alvinegra promoveu uma conversa com o elenco após os atrasos neste mês de janeiro. Segundo o paraguaio, o papo foi franco e ajudou a tranquilizar os atletas.

O UOL apurou que o fluxo de caixa do Corinthians ainda não foi normalizado, o que deverá estender o débito com elenco até o fim desta semana. Neste meio tempo, o Timão estreia no Paulistão nesta quinta-feira (16), diante do RB Bragantino, no Nabizão, às 19h30 (de Brasília).

Não atrapalha porque sempre que há o atraso, o presidente, o diretor chegam e falam conosco na maior sinceridade. Tivemos essa conversa e não temos com o que nos preocupar. Temos o objetivo de ser campeão, todo mundo está confiante de que podemos ser campeões. Não podemos relaxar e não podemos deixar algo que não está no nosso alcance atrapalhar.

Romero, em entrevista coletiva no CT

Por outro lado, essa não é a primeira vez que Romero enfrenta esse tipo de situação. Por ser um dos mais experientes do elenco, o atacante já passou por muitas "vacas magras" no Timão, com longos períodos de atrasos. Até por conta disso, a situação, de fato, não preocupa.