Romero recusou propostas para assumir papel de referência no Corinthians

Ángel Romero passou a ser a referência número 1 do elenco do Corinthians após a saída de Fagner. O atacante recusou propostas de outros clubes para renovar com o Timão, inclusive por levar em consideração seu papel de líder no elenco.

O que aconteceu

Romero renovou contrato com o Corinthians por mais uma temporada e, com o empréstimo de Fagner, se tornou o jogador mais experiente do elenco atual. O vínculo do camisa 11 vai até 31 de dezembro de 2025.

Feliz por renovar com o Corinthians, tenho um carinho grande pelo clube. É muito especial continuar aqui com a maior confiança, me sinto hoje um cara experiente dentro desse grupo. Poder ajudar de novo é muito importante para mim.

Romero, em coletiva de imprensa no CT Joaquim Grava

O atacante foi elogiado por Emiliano Díaz, auxiliar do técnico Ramón, que destacou a sua importância como líder. Romero é conhecido no vestiário como um jogador "boa praça", sempre pronto para dar apoio para os companheiros.

Fico feliz pelo elogio do Emiliano. Eu sou mais um do elenco, sempre me considerei um cara de grupo, de poder ajudar de onde eu puder, seja jogando ou fora de campo. Agora, esse ano, será assim.

Romero

O foco do atacante neste ano é acabar com a seca de títulos do Timão. Durante a entrevista, o jogador repetiu insistentemente a importância de levantar algum caneco, principalmente após os anos anteriores em que o clube alvinegro brigou contra o rebaixamento.O