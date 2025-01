Reforços revelam orientações defensivas de Caixinha e tentam se adaptar à nova filosofia do Santos

Reforços do Santos para esta temporada, os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo foram apresentados pelo clube na última terça-feira, na Vila Belmiro. Os atletas revelaram algumas das principais orientações defensivas do técnico Pedro Caixinha e tentam se adaptar ao novo estilo de jogo da equipe.

Ambos disseram que Caixinha busca zagueiros que saibam armar o jogo, ou seja, conduzir a bola com qualidade e encontrar passes verticais. A ideia do treinador é que o time atue com uma linha defensiva alta para pressionar o adversário e, ao perder a posse, recuperá-la na zona de ataque.

A filosofia de jogo não surpreende Zé Ivaldo. O defensor disse que já estava acostumado a esses conceitos desde o ano passado, quando foi treinado por Seabra a Fernando Diniz no Cruzeiro. Segundo o atleta, ambos os comandantes faziam os mesmos pedidos de Caixinha.

"Ele pede muito para nós sempre armarmos o jogo, conduzir bola, estar com a linha alta. Isso facilita para mim, no Cruzeiro já fazia isso com o professor Seabra e o Diniz. O jeito de jogar é parecido. Ele pede para ter facilidade para conduzir a bola, achar o passe e fazer a cobertura do lateral. Não vai ser surpresa. Meu jeito é mais de conduzir a bola, facilidade de chegar lá na frente, tenho a diagonal boa. Vou estar 100% preparado, e quando a oportunidade surgir quero ajudar meus companheiros", disse o zagueiro.

"Eu tive a oportunidade de jogar contra o Caixinha quando ele estava no Bragantino. Ele gosta muito da linha alta para roubar a bola e estar perto do gol adversário. Ele nos cobra bastante para estar com o corpo de lado para estar preparado para correr para frente ou para trás. Isso vai ajudando bastante nos treinos a nos encaixarmos no jeito que ele pede", acrescentou.

Luisão, por sua vez, deverá lidar com um pensamento diferente em relação ao que praticava no Novorizontino. Ele, porém, elogiou o trabalho do comandante português e contou semelhanças do que seu antigo chefe, Eduardo Baptista, o cobrava para fazer.

"É um pouco diferente do que estava acostumado, mas tem algumas características iguais. Atacar marcando, encaixar nos atacantes adversários. No Novorizontino eu fazia muito isso, não será surpresa. Estamos treinando firme para fazer uma boa temporada e conquistar os objetivos", declarou.

"A intensidade do treino é ótima, como o Caixinha gosta de trabalhar. Vocês falaram do sol, em Novo Horizonte também faz muito sol, então já estou acostumado. É um esquema interessante, estamos nos adaptando a jogar com as linhas altas. Estamos treinando encaixe de área, corrida para trás, alinhamento do corpo, etc. Eu tenho essa característica desde pequeno, tenho esse passe de quebrar linhas. Estou trabalhando no dia a dia para melhorar", completou.

Os reforços também projetaram a disputa por uma vaga entre os titulares da equipe. Eles acreditam em uma briga saudável e se colocam à disposição de Caixinha para atuar em mais de uma posição.

"O professor deixa claro que a rivalidade será entre nós, mas um sempre respeitando o outro. Quem ele escolher para ser titular, os outros precisam respeitar e treinar mais ainda. O calendário é longo, todos terão oportunidades. Temos que treinar e quando a oportunidade surgir temos que estar preparado e honrar. Antes de vir para cá, conversei com ele [Caixinha] duas vezes. Ele me perguntou se eu fazia zagueiro central e tive oportunidade de fazer isso no Cruzeiro, em 2022. Já fiz também a lateral-direita no Athletico-PR. Onde o professor precisar, estarei 100% preparado para ajudar o Santos", afirmou Zé Ivaldo.

"Todos respeitam todos. É um grupo bom de treinar, que incentiva. Todos estão à disposição para o Pedro Caixinha e, quando a oportunidade surgir, dar o melhor para o Santos. Seja em um esquema com dois ou três zagueiros, estarei à disposição para fazer o melhor. Se ele precisar faço a lateral-direita ou a esquerda. Darei o melhor para ajudar ao Santos e buscar a vitória", finalizou Luisão.

Os dois já foram regularizados no BID (Boletim Informativo Diário) e estão inscritos no Campeonato Paulista. Eles, portanto, podem estrear na primeira partida do Santos em 2025, contra o Mirassol. O duelo está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Estadual.