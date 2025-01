Red Bull Bragantino apresenta o volante Gabriel, ex-Internacional e Corinthians

Reforçando o elenco após o susto sofrido em 2024, quando por pouco não terminou rebaixado no Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino segue anunciando novos atletas. Nesta quarta-feira, o time de Bragança Paulista anunciou uma novidade para o meio de campo: o volante Gabriel Girotto. Com 32 anos, ele retorna ao futebol paulista após três temporadas, com contrato válido até dezembro de 2025.

"O que me atraiu foi o projeto que o Red Bull Bragantino tem desenvolvido, aliado à estrutura e à ambição de lutar por grandes conquistas. Ganhar sempre será uma motivação para mim, pois sou um jogador ambicioso", disse Gabriel em sua apresentação.

Gabriel pertencia ao Internacional, onde atuava desde 2022 após deixar o Corinthians, mas rescindiu seu contrato para assinar com o Bragantino. Em 2024, esteve emprestado ao Athletico, onde disputou 30 jogos, um gol e três assistências.

Formado no Paulínia, ele também passou pelo Botafogo, onde se profissionalizou. Nas temporadas 2015 e 2016 defendeu o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Em seguida, durante cinco temporadas, vestiu a camisa do Corinthians, sendo campeão do Brasileirão de 2017 e tricampeão paulista.

Além de Gabriel, o Bragantino também contratou o zagueiro uruguaio Guzmán Rodríguez, os atacantes Fernando, Isidro Pitta e Lucas Barbosa, além de renovar o empréstimo do zagueiro Douglas Mendes. O Bragantino estreia no Paulistão nesta quinta-feira, recebendo o Corinthians no estádio Nabi Abi Chedid, a partir das 19h30.