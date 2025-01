RB Bragantino x Corinthians: confira onde assistir ao duelo pela 1ª rodada do Paulista

O Corinthians estreia em 2025 nesta quinta-feira, contra o RB Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, a partir das 19h30 (de Brasília).

Onde assistir: O jogo será transmitido pela TNT (TV por assinatura) e pela Max (Streaming), mas você pode acompanhar todos os lances em tempo real no site da Gazeta Esportiva.

O Corinthians espera iniciar 2025 da mesma forma que encerrou 2024: vencendo. A equipe terminou o ano com nove vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, saiu da zona de rebaixamento e garantiu vaga na fase preliminar da Libertadores.

Para a estreia, o técnico Ramón Díaz deve entrar com um time modificado, priorizando atletas mais "frescos" fisicamente. O jovem Gui Negão, por exemplo, disputa a Copinha com o Timão e será relacionado para a partida pelo Estadual.

No último embate contra o RB Bragantino, o Corinthians foi derrotado em casa por 2 a 1, pela volta das oitavas de final da Sul-Americana. No entanto, o Timão se classificou nos pênaltis com grande atuação do goleiro Hugo.

Do outro lado, o RB Bragantino busca em 2025 não sofrer como em 2024. No ano passado, a equipe se livrou do rebaixamento para a Série B na última rodada, ao golear o Criciúma por 5 a 1.