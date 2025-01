Paulistão 2025 começa com seis times da Série A e Portuguesa milionária

Começa nesta quarta-feira, o Campeonato Paulista 2025. Quatro jogos marcam a data, incluindo o duelo entre o atual campeão Palmeiras, que busca quebrar uma escrita de mais de cem anos pelo tetracampeonato Estadual, contra a tradicional Portuguesa, que recentemente aderiu à SAF e conta com investimento milionário. O principal confronto do dia acontece às 21h35, no Allianz Parque.

Neste ano, o Paulistão tem seis times da Série A do Brasileirão, após Santos e Mirassol conquistarem o acesso na Série B do ano passado. A dupla se junta a Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Red Bull Bragantino.

O Estadual mantém o formato das últimas edições, com 16 times divididos em quatro grupos, com os dois melhores de cada avançando ao mata-mata. As equipes enfrentam os adversários das outras chaves ao longo de 12 rodadas, disputadas entre 15 de janeiro e 23 de fevereiro. A edição deste ano começa mais cedo por causa do calendário apertado, que terá a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, em julho, nos Estados Unidos. O Palmeiras é um dos representantes brasileiros.

As quartas de final (1º de março) e semifinais (9 de março) serão disputadas em jogo único, com os clubes de melhor campanha jogando em casa. A decisão será disputada em dois jogos de ida e volta, marcados para os dias 16 e 27 de março. A Federação Paulista de Futebol (FPF) vai pagar aproximadamente R$ 5 milhões ao campeão.

Os cinco melhores colocados na classificação geral garantem vaga na Copa do Brasil 2026, além do campeão da Copa Paulista. Caso a equipe já esteja classificada para o mata-mata nacional por meio de presença na Libertadores, a vaga vai para o outro time mais bem posicionado na tabela. Os dois piores, por sua vez, são rebaixados. Confira os grupos, destaques e os técnicos de cada equipe abaixo.

GRUPO A

Botafogo-SP

Participações: 59

Melhor campanha: vice-campeão (2001)

Estádio: Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (Capacidade: 29.292)

Técnico: Márcio Zanardi

Destaque: Jonathan Cafú

Corinthians

Títulos: 30 (1914, 1916, 1922, 1923, 1924, 1928, 1929, 1930, 1937, 1938, 1939, 1941, 1951, 1952, 1954, 1977, 1979, 1982, 1983, 1988, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2009, 2013, 2017, 2018 e 2019)

Participações: 111

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (Capacidade: 47.605)

Técnico: Ramón Díaz

Destaque: Memphis Depay

Depois de fazer uma janela de transferências agressiva no meio de 2024, o Corinthians engrenou e terminou o ano enchendo o torcedor de esperanças. O time alvinegro, que chegou a ficar 22 rodadas na zona de rebaixamento do Brasileirão, emplacou nove vitórias consecutivas e na reta final e conquistou uma vaga na Libertadores. Com a base da equipe mantida para a temporada que se aproxima, o clube mantém uma postura silenciosa no mercado e deve fazer contratações pontuais.

A tendência é que jovens da base ganhem espaço nos primeiros compromissos do clube no Estadual. São os casos do lateral-direito Leo Maná, o meia-atacante Kayque e o zagueiro Renato, que já treinaram com Ramón Díaz. Outros destaques do sub-20 podem ganhar chance, como o zagueiro William, os volantes Yago e Thomas Agustin, e os atacantes Guilherme Henrique e Beto.

Contudo, os holofotes estão voltados para os astro holandês Memphis Depay, que encaixou no time como uma luva, e o centroavante Yuri Alberto, que terminou o ano como o artilheiro do Brasil, com 31 gols marcados.

Inter de Limeira

Títulos: 1 (1986)

Participações: 29

Estádio: Major José Levy Sobrinho (Limeirão), em Limeira (Capacidade: 18.000)

Técnico: Felipe Conceição

Destaque: Rafael Silva (atacante)

Mirassol

Participações: 15

Melhor campanha: semifinais (2020 e 2021)

Estádio: José Maria de Campos Maia (Maião), em Mirassol (Capacidade: 15.000)

Técnico: Eduardo Barroca

Destaque: Reinaldo (lateral-esquerdo)

O Mirassol vai para o Estadual com um status diferente das demais equipes de menor investimento. O time do interior estreia na primeira divisão nacional em 2025 e tem a missão de entregar um bom cartão de visita para os torcedores. A equipe contratou o técnico Eduardo Barroca e está apostando em nomes experientes no mercado, como o lateral-esquerdo Reinaldo.

GRUPO B

Red Bull Bragantino

Títulos: 1 (1990)

Participações: 26

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança (Capacidade: 17.128)

Técnico: Fernando Seabra

Destaque: Isidro Pitta (centroavante)

Depois de quase ser rebaixado, o Bragantino recolhe se reorganiza para voltar a incomodar os grandes em 2025. O time de Bragança tem se movimentado no mercado e, para comandar o ataque, contratou o centroavante paraguaio Isidro Pitta, com passagens de destaque por Juventude e Cuiabá. Ele terá a missão de ser o homem-gol de uma equipe que sonha por voos maiores na temporada.

Guarani

Títulos: 1 (1990)

Participações: 72

Melhor campanha: vice-campeão (1988 e 2012)

Estádio: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (Capacidade: 29.130)

Técnico: Maurício Souza

Destaque: Matheus Régis (atacante)

Portuguesa

Títulos: 3 (1935, 1936 e 1973)

Participações: 95

Estádio: Canindé, em São Paulo (Capacidade: 21.000)

Técnico: Cauan de Almeida

Destaque: Henrique Almeida (centroavante)

A Portuguesa vai para a disputa do Estadual animada pela venda da SAF do clube. O futebol da Lusa foi comprado pela Tauá Partners, XP Investimentos e Revee, por R$ 1 bilhão. A diretoria reformulou completamente o elenco, contratando o jovem técnico Cauan de Almeida, e o centroavante Henrique Almeida, ex-São Paulo e Botafogo, para o comando de ataque.

O clube vai fazer apenas uma partida no Canindé, na segunda rodada, contra o Novorizontino, antes de a casa lusitana ser fechada para reformas. A Portuguesa vai adotar o Pacaembu como nova casa a partir do restante da temporada.

Santos

Títulos: 22 (1935, 1955, 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1973, 1978, 1984, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2016)

Participações: 110

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (Capacidade: 16.795)

Técnico: Pedro Caixinha

Destaque: Tiquinho Soares (centroavante)

De volta à elite em 2025 após disputar a Série B pela primeira vez, o Santos quer convencer o torcedor que não há mais motivos para maiores preocupações. O time do litoral paulista foi vice-campeão paulista no ano passado, após três temporadas brigando contra a queda no estadual. Atualmente, não desperta tanta confiança do torcedor, até porque teve problemas e atrasos no planejamento, que só andou nos últimos dias de 2024, após a demissão do executivo de futebol Alexandre Gallo.

Sob o comando do treinador Pedro Caixinha, ex-Red Bull Bragantino, a equipe alvinegra chega ao Paulistão com novas peças. A que mais empolga os torcedores é o atacante Tiquinho Soares, vindo do Botafogo em negociação que envolve a ida de Jair ao clube carioca. O meia Thaciano, ex-Bahia e os zagueiro Luisão, ex-Novorizontino, e Zé Ivaldo, emprestado pelo Cruzeiro, também reforçam o elenco santista. Já nomes que foram importantes na Série B, como Giuliano e Otero, deixaram o clube.

GRUPO C

Noroeste

Participações: 35

Melhor campanha: 5º lugar (1960)

Estádio: Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Bauru (Capacidade: 18.866)

Técnico: Moisés Egert

Destaque: Felipe Alves (goleiro)

Novorizontino

Participações: 9

Melhor campanha: semifinal (2024)

Estádio: Alfredo de Castilho (Alfredão), em Novo Horizonte (Capacidade: 12 398)

Técnico: Eduardo Baptista

Destaque: Lucca (atacante)

São Paulo

Títulos: 22 (1931, 1943, 1945, 1946, 1948, 1949, 1953, 1957, 1970, 1971, 1975, 1980, 1981, 1985, 1987, 1989, 1991, 1992, 1998, 2000, 2005 e 2021)

Participações: 94

Estádio: MorumBis, em São Paulo (Capacidade: 72.000)

Técnico: Luis Zubeldía

Destaque: Oscar (meio-campista)

O São Paulo foi o time que fez a contratação de maior impacto entre os grandes paulistas. Depois de quatro temporadas no Chelsea, da Inglaterra, e oito no futebol chinês, Oscar voltou ao Brasil para defender o time no qual fez as categorias de base. A gestão de Julio Casares se esforçou também para reforçar a lateral esquerda, ao tirar Enzo Díaz do River Plate e assinar pré-contrato com Wendell, que tem vínculo com o Porto até o meio do ano, mas ainda pode ter a chegada ao Morumbi antecipada.

Em pré-temporada nos Estados Unidos, onde enfrenta Cruzeiro e Flamengo pela Orland Cup, o time de Luís Zubeldía só estreia no Paulistão dia 20, segunda-feira, em duelo com o Botafogo de Ribeirão Preto, às 20 horas, na Arena NicNet.

Água Santa

Participações: 6

Melhor campanha: vice-campeão (2023)

Estádio: Arena Inamar, em Diadema (Capacidade: 10.000)

Técnico: Marcelo Cabo

Destaque: Neilton (atacante)

GRUPO D

Palmeiras

Títulos: 26 (1920, 1926, 1927, 1932, 1933, 1934, 1936, 1940, 1942, 1944, 1947, 1950, 1959, 1963, 1966, 1972, 1974, 1976, 1993, 1994, 1996, 2008, 2020, 2022, 2023 e 2024)

Participações: 108

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (Capacidade: 43.713)

Técnico: Abel Ferreira

Destaque: Estêvão (atacante)

A disputa do Estadual representa para o Palmeiras o início de uma nova fase, após trocar o patrocínio da Crefisa pelo da Sportingbet, que pagará R$ 100 milhões ao clube neste ano, o primeiro da nova gestão de presidente reeleita Leila Pereira. A renovação de patrocínio trouxe expectativa de que fosse realizado grande investimento na atual janela de transferências, mas, até agora, o departamento de futebol só trouxe o meia-atacante uruguaio Facundo Torres, ex-Orlando City, e o atacante Paulinho, ex-Atlético-MG, que passou por cirurgia e só deve estar disponível em abril.

A diretoria palmeirense ainda está no mercado e tem como prioridade a contratação de Andreas Pereira, do Fulham, mas ainda não conseguiu um acordo. Entre as novidades do elenco, estão Figueiredo, Thallys, Allan e Luighi, quarteto que estava jogando a Copa São Paulo e foi integrado ao elenco profissional. Depois de terminar uma temporada sem títulos pela primeira vez desde que chegou ao Palmeiras, Abel Ferreira começa 2025 sob pressão de parte da torcida e tentará usar o Paulistão ao seu favor, em temporada que tem o novo Mundial de Clubes como a grande missão.

O titulo Estadual também pode fazer do Palmeiras se consagrar como o primeiro tetracampeão paulista no século 21. O feito foi realizado apenas uma vez na história, pelo extinto Clube Paulistano, uma das primeiras potências do futebol local, há mais de cem anos (1916, dividindo com o Corinthians, 1917, 1918 e 1919).

Ponte Preta

Participações: 60

Melhor campanha: vice-campeão (1977, 1979, 1981, 2008 e 2017)

Estádio: Moisés Lucarelli, em Campinas (Capacidade: 19.728)

Técnico: Alberto Valentim

Destaque: Élvis (meio-campista)

São Bernardo

Participações: 10

Melhor campanha: quartas de final (2016, 2022 e 2023)

Estádio: 1º de Mario, em São Bernardo do Campo (Capacidade: 15.760)

Técnico: Ricardo Catalá

Destaque: Léo Jabá (atacante)

Velo Clube

Participações: 2

Melhor campanha: primeira fase (1979)

Estádio: Benito Agnelo Castellano (Benitão), em Rio Claro (Capacidade: 8.136)

Técnico: Guilherme Alves

Destaque: Jefferson Nem (centroavante)

ONDE ASSISTIR AO PAULISTÃO?

Record (TV aberta)

TNT Sports (TV fechada)

Max (streaming)

CazéTV (YouTube)

Paulistão Play (YouTube)