Palmeiras x Portuguesa vai passar na TV? Como assistir ao vivo com imagens

Palmeiras e Portuguesa entram em campo hoje (15), às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP), para estrearem no Campeonato Paulista 2025.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida pelo UOL Play (streaming).

O UOL Play trará 7 dos 8 jogos de cada rodada do Paulistão 2025.



Atual tricampeão, o Palmeiras busca o inédito tetracampeonato. O time de Abel Ferreira perdeu atletas importantes, como Dudu, mas tem a chegada de nomes como Facundo Torres e Paulinho para a temporada.

A Portuguesa chegou às quartas de final da edição do ano passado. O time de Cauan de Almeida tem nomes como o goleiro Rafael Santos e o atacante Henrique Almeida no plantel.

Palmeiras x Portuguesa -- Campeonato Paulista 2025