Palmeiras x Portuguesa: onde assistir e horário do jogo do Paulistão

O jogo Palmeiras x Portuguesa, válido pela 1ª rodada do Campeonato Paulista, será disputado nesta quarta-feira (15), às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

O UOL Play (streaming), a Record (TV aberta) e a CazéTV (Youtube) vão transmitir o duelo ao vivo. O Placar UOL também acompanha todos os lances em tempo real.

O Palmeiras inicia sua caminhada rumo ao tetracampeonato estadual. A equipe de Abel Ferreira vem reforçada com nomes como Facundo Torres, que pode estrear — Paulinho, outra novidade do elenco, ainda está fora de combate.

Já a Portuguesa, que alcançou as quartas de final no Paulistão passado, conta com medalhões no elenco. O time de Cauan de Almeida tem nomes como o goleiro Rafael Santos e o atacante Henrique Almeida no plantel.

Palmeiras x Portuguesa -- 1ª rodada do Paulistão

Data: 15 de janeiro de 2025, às 21h35 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Transmissão: UOL Play (streaming), Record (TV aberta) e CazéTV (Youtube)