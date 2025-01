Palmeiras pode quebrar tabu de mais de 100 anos no Paulistão

O Campeonato Paulista teve sua primeira edição em 1902 e até hoje apenas um clube ganhou quatro anos seguidos, o Paulistano. Comandado por Abel Ferreira pelo quinto ano seguido, o Palmeiras, com dois novos atacantes, tenta repetir o feito.

Na primeira fase, o alviverde está no mesmo grupo de Ponte Preta, ferida por um rebaixamento, Velo Clube, campeão da A-2, e São Bernardo, que há dois anos tenta subir para a Série B do Brasileiro.

Veja a análise do grupo D do Paulistão:

Palmeiras - É o atual tricampeão e pretende igualar o feito do Paulistano, que venceu o campeonato de 1916 a 1919. Reforçou o ataque com as chegadas do uruguaio Facundo Torres e de Paulinho, do Galo, contratação por 17 milhões de euros e mais a cessão dos volantes Patrick e Gabriel Menino. Com os novos atacantes e mais Estevão, se afasta da falta de constância de Flaco López e Rony.

Ponte Preta - Caiu para a Série C do Brasileiro e trouxe o treinador Alberto Valentim, que também foi rebaixado, com o Ituano. A diretoria aposta em jogadores rodados, "cascudos", que suportem a pressão física e psicológica. Vieram o goleiro Diogo Silva, que passou pelo Vasco, o lateral direito Maguinho, ex-Atlético-GO, o atacante Serginho, que subiu com o Santos, o ponta Vitor Andrade, do Botafogo de Ribeirão Preto, e o volante Lucas Cândido, que foi campeão da Libertadores em 2013 pelo Galo.

São Bernardo - O time esteve a ponto de subir para a Serie B nos dois últimos anos. Mesmo assim, com o insucesso, a diretoria apostou na continuidade. Manteve o treinador Ricardo Catalá e renovou contrato de vários jogadores, entre eles os goleiros Alex Alves e Júnior Oliveira, que vão disputar posição com Vanderlei, que brilhou no Santos e que era reserva de Alex Muralha no Mirassol. Chegaram também velhos conhecidos, como o atacante Queiroz, que estava no Brusque, e Matheus Salustiano, zagueiro que jogou pela Guarani no ano passado. O São Bernardo fez jogo treino com o Palmeiras e perdeu por 4 a 1.

Velo Clube - Campeão da Série A-2, manteve o treinador Guilherme, ex-atacante que brilhou no Corinthians e no Galo. O time fez quatro jogos-treinos e venceu todos, deixando a diretoria entusiasmada. O estádio foi reformado, com ajuda da Prefeitura, para ter capacidade para dez mil pagantes. A base do ano passado foi mantida, com reforços de pouca projeção, como os atacantes Jefferson Nem, da China, e Cauari, do Brusque. O lateral Cezane, que estava emprestado ao Monte Azul, retornou. Chegaram também o lateral-direito Yuri Ferraz, do ABC, e Renan Siqueira, da Ferroviária.