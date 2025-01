Jogo do Palmeiras ao vivo hoje (15): veja como assistir no UOL Play

Palmeiras e Portuguesa medem forças hoje (15), às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista.

O Palmeiras tenta o inédito tetracampeonato. A equipe de Abel Ferreira pode contar com a estreia de Facundo Torres. Paulinho, outra novidade do elenco, ainda está fora de combate.

A Portuguesa quer melhorar a campanha de 2024, quando chegou às quartas de final. O time de Cauan de Almeida tem nomes como o goleiro Rafael Santos e o atacante Henrique Almeida no plantel.

Palmeiras x Portuguesa -- Campeonato Paulista 2025