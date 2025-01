Palmeiras não relaciona reforços e terá time misto contra a Portuguesa; veja escalações

O Palmeiras está escalado para a primeira partida de 2025. O Verdão faz sua estreia no Campeonato Paulista de 2025 nesta quarta-feira, diante da Portuguesa, no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira decidiu mandar a campo um time mesclado.

Nomes como Raphael Veiga, Gustavo Gómez, Felipe Anderson e Flaco López, normalmente titulares, sequer foram relacionados. Facundo Torres, reforço para este ano, também ficou de fora. Atuesta, que retorna de empréstimo do Los Angeles FC, inicia no banco de reservas.

Já a outra contratação, Paulinho, se recupera de uma cirurgia e levará mais tempo para estrear, assim como o lateral esquerdo Joaquín Piquerez. O zagueiro Vitor Reis, praticamente vendido ao Manchester City, sequer foi inscrito no Estadual e, portanto, desfalca o Alviverde.

A escalação do Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Vanderlan; Fabinho, Richard Ríos e Maurício; Estêvão, Rômulo e Thalys.

Atual tricampeão consecutivo, o Verdão busca a quarta taça paulista em sequência e, consequentemente, a 27ª de sua história. Já o técnico Abel Ferreira, que nunca perdeu em estreias no Estadual, tenta conquistar a competição pela quarta vez desde que desembarcou em solo brasileiro.

Além da estreia na temporada, o embate de logo mais marca também a primeira vez que o Palmeiras entrará em campo com a sua nova patrocinadora máster, a Sportingbet. A casa de apostas substituirá a Crefisa, empresa que patrocinava o time alviverde desde 2015.

A Portuguesa, por sua vez, chega para 2025 com expectativa após se tornar SAF. O clube já fez 15 contratações até o momento e segue em busca de mais reforços para a disputa do Paulistão.

A Lusa vai a campo com: Rafael Santos; Alex Silva, Gustavo Henrique, Alex Nascimento e Lucas Hipólito; Fernando Henrique, Hudson e Cristiano; Daniel Jr., Maceió e Henrique Almeida.

A Lusa vai a campo com: Rafael Santos; Alex Silva, Gustavo Henrique, Alex Nascimento e Lucas Hipólito; Fernando Henrique, Hudson e Cristiano; Daniel Jr., Maceió e Henrique Almeida.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 21h35 (de Brasília), no gramado do Allianz Parque. O dono do apito é o árbitro João Vitor Gobi, que será assistido por Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Zioli. Thiago Duarte Peixoto dirige o VAR.