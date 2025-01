Palmeiras derrota Sport e avança às oitavas de final da Copinha

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela terceira fase da Copinha, o Palmeiras enfrentou o Sport na Arena Barueri, venceu por 2 a 0 e se classificou para as oitavas de final. Riquelme e Diogo balançaram as redes para o Verdão.

Com o triunfo, o Palmeiras carimbou seu passaporte à próxima fase, onde enfrentará o Audax, que, mais cedo, superou o Athletico-PR por 1 a 0. O compromisso entre ambas as equipes ainda não tem data e horário definidos. Do outro lado, com a derrota, o Sport se despediu da competição.

Pausa na @Copinha pra avisar: é noite de estreia no Allianz Parque! ???#AvantiPalestra pic.twitter.com/bwBjCnV0Eq ? SE Palmeiras (@Palmeiras) January 15, 2025

O placar foi inaugurado pelo Palmeiras aos 36 minutos do primeiro tempo. Após receber lançamento de Deivid, Riquelme cortou o marcador e finalizou no canto direito, sem chances para o goleiro Erick. Antes de entrar, a bola ainda bateu na trave.

Aos 22 minutos da etapa complementar, o Palmeiras aumentou a diferença, mas teve seu tento anulado. Em jogada de Júlio, Luis Arthur recebeu na área e arrematou firme para marcar. No entanto, foi identificado impedimento no gol alviverde.

O Palmeiras ampliou a vantagem aos 30 minutos do segundo tempo. Em cobrança fechada de escanteio pela esquerda, Diogo se antecipou ao marcador na primeira trave e desviou de cabeça para balançar as redes.