Oscar comemora reestreia pelo São Paulo em empate com Cruzeiro: 'Ansioso'

Oscar não escondeu a satisfação por ter reestreado pelo São Paulo nesta quarta-feira, no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, no Inter&Co Stadium, em Orlando, pela FC Series, torneio amistoso que serve como pré-temporada para os clubes brasileiros.

O meio-campista foi acionado no segundo tempo e pôde somar os primeiros minutos nesta sua segunda passagem pelo Tricolor.

"Fiquei feliz, acho que o carinho da torcida desde quando começou o jogo aqui já estava especial. Espero continuar assim, foi muito especial reestrear pelo São Paulo. Estava um pouco ansioso para estar em campo novamente, no segundo tempo pude criar, ajudar o time, e a gente quase saiu com a vitória", disse Oscar ao Sportv.

Nesta quarta-feira o São Paulo sofreu um gol logo aos 30 segundos de jogo. Para muitos, o fato poderia ser um prenúncio do que estaria por vir, entretanto, a equipe comandada por Luis Zubeldía reagiu, buscou o empate, teve mais volume de jogo e poderia ter saído de campo com a vitória de virada.

"Estou feliz que a gente estreou, que deu para fazer umas jogadas, criar algumas jogadas no segundo tempo. Lógico que é só o começo, primeiro amistoso da temporada, também conhecendo mais nossos próprios jogadores. Feliz por minha estreia", prosseguiu Oscar.

A estratégia de Zubeldía para a partida contra o Cruzeiro foi de mesclar os times. Parte dos principais nomes do elenco atuou no primeiro tempo. Alguns outros apareceram na etapa complementar.

"Foi um mix do que vínhamos treinando durante a semana. Fisicamente nosso time está bem, mas o time do Cruzeiro fica muito com a bola. Nosso time reagiu muito bem, tomou gol no começo, mas depois criou bastante jogadas para ter virado no segundo tempo. Para início de temporada está excelente", concluiu