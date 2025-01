Novorizontino x Ponte Preta vai passar na TV? Horário e onde assistir

O UOL Play transmite Novorizontino x Ponte Preta, pela rodada de abertura do Campeonato Paulista 2025. O duelo será às 18h30 (de Brasília) desta quarta-feira (15), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

O UOL Play é o streaming do UOL, com filmes, séries, esportes, notícias e documentários para você assistir quantas vezes quiser dentro do plano que escolher — sem qualquer tipo de anúncio.

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.

O time campineiro está no Grupo D, ao lado de Palmeiras, São Bernardo e Velo Clube. Já a equipe de Novo Horizonte está no Grupo C, juntamente com São Paulo, Noroeste e Água Santa.

O Novorizontino tenta se recuperar do baque sofrido no final da Série B do Brasileirão do ano passado. O Tigre dependia apenas de si para subir para Série A, mas viu a classificação escapar pelos dedos.

A Ponte Preta também tenta esquecer a Série B do ano passado, mas por um motivo diferente. A Macaca acabou na 17ª colocação, com 38 pontos, e foi rebaixada para a Série C.

Novorizontino x Ponte Preta -- Campeonato Paulista 2025