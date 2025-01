Novorizontino e Ponte Preta iniciam o Paulistão para estancar a decepção no final de 2024

Rivais nos últimos anos, o Novorizontino recebe nesta quarta-feira a Ponte Preta na estreia do Paulistão 2025. O confronto será realizado às 18h30 no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Ambos os clubes vêm de temporadas difíceis e buscarão no estadual uma recuperação significativa.

O time campineiro foi rebaixado na Série B do ano passado, enquanto o rival esteve perto do acesso à elite, mas deixou a vaga escapar entre os dedos.

O retrospecto do confronto é equilibrado. Eles se enfrentaram em 17 oportunidades, com quatro vitórias da Ponte Preta, sete empates e seis triunfos do Novorizontino. O time de Novo Horizonte, no entanto, nunca perdeu para o rival como mandante.

O Novorizontino inicia a temporada com um sabor amargo de frustração após ficar muito perto do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2024. O time esteve por várias rodadas com a vaga praticamente garantida, mas sofreu uma queda de rendimento na reta final da competição e viu o sonho de jogar na elite do futebol nacional escapar. Terminou em quinto lugar.

O clube manteve o técnico Eduardo Baptista, que traz consigo uma luz para que o time volte a estar no páreo dos grandes do Estado. O treinador permaneceu e, junto com ele, parte do time que deixou o acesso escapar. Oito jogadores saíram e seis foram contratados, dentre eles, Bruno José, ex-atacante de Cruzeiro, Internacional e Guarani.

A expectativa é que o time seja praticamente o mesmo daquele que atuou nas últimas rodadas da Série B. Dos contratados, Patrick Brey, Luís Oyama e Airton podem aparecer entre os titulares.

"Eu disputo o Campeonato Paulista a bastante tempo, um campeonato difícil que sempre tem muitas surpresas. Então traçamos metas aqui, a gente busca fazer os 12 pontos o quanto antes, durante a competição isso tem um valor muito grande", revelou Eduardo Baptista.

O clima da Ponte Preta é de reconstrução e, para isso, a diretoria não poupou esforços no mercado. Alberto Valentim, que assumiu o comando da equipe, é a principal aposta para recolocar a equipe na rota do sucesso. Foram 18 contratações, com jogadores experientes. A média de idade dos novos contratados é de 30 anos. O goleiro Diogo Silva, de 38, encabeça a lista.

Nos últimos treinos, o técnico Alberto Valentim montou um time com Maguinho, Saimon, Artur, Rodrigo Souza, Dudu, Serginho, Victor Andrade e Jean Dias.

No gol, ainda há uma dúvida. Pedro Rocha é o favorito para iniciar a partida, mas Diogo Silva ainda pode aparecer entre os titulares. No ataque, a principal disputa é entre Jean Dias e Danrlei. Danilo Barcelos também viajou e está à disposição de Valentim.

Já o meia Jhonny Lucas e o atacante Jeh estão no departamento médico e, consequentemente, vetados. Um dos líderes da equipe no ano passado, o meia Élvis segue com total confiança do grupo e do novo treinador.

"Nossa ideia é ter um elenco experiente e com pelo menos duas peças por posição. Não podemos esconder que ficamos devendo muito no ano passado, sofremos e agora estamos neste processo de uma equipe fortalecida para buscar os objetivos em 2025", disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO X PONTE PRETA

NOVORIZONTINO - Jordi; Patrick, Rafael Donato e Renato Palm; Rodrigo Soares, Geovane, Marlon e Reversion (Patrick Brey); Waguininho, Neto Pessoa e Airton (Luís Oyama). Técnico: Eduardo Baptista.

PONTE PRETA - Pedro Rocha (Diogo Silva); Maguinho, Saimon, Nilson Jr e Artur; Rodrigo Souza, Dudu, Serginho e Elvis; Victor Andrade e Jean Dias (Renato). Técnico: Alberto Valentim.

ÁRBITRA - Daiane Muniz.

HORÁRIO - 18h30

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)