O mercado da bola continua quente para a temporada 2025, com contratações, renovações contratuais e dispensas nos elencos e comissões técnicas do Brasil e do mundo.

Fora do Sport!

Luciano Castán não vai permanecer no Sport para a temporada 2025. Na manhã desta quarta-feira, o Leão confirmou, em nota oficial, a rescisão contratual do experiente zagueiro, de 35 anos (leia mais).

Foto: Paulo Paiva/ Sport