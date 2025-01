Mauricio revela semana "difícil" com internação da namorada e celebra gols em vitória do Palmeiras

O Palmeiras iniciou a temporada de 2025 com vitória. O time derrotou a Portuguesa na noite desta quarta-feira, por 2 a 0, no Allianz Parque, e estreou com o pé direito no Campeonato Paulista. Autor dos dois gols alviverdes, o meia Mauricio comemorou os tentos e os dedicou à namorada, internada durante esta semana.

"Foi uma vitória muito importante. Conseguimos fazer um bom primeiro tempo, marquei dois gols e fico feliz por isso. Meus primeiros gols no Allianz. Destacar a partida de toda a equipe, trabalhamos bem a bola, soubemos desfrutar do jogo. Essa semana foi complicada para mim, minha namorada acabou sendo internada, foram momentos de muita tensão. Ela está no hospital ainda, mas está tudo certo. Queria dedicar os gols para ela. É uma mulher que amo muito, quero para minha vida. Nesse momento difícil, pude fazer dois gols e dedico a ela", disse o jogador à CazéTV na saída de campo.

Mauricio também falou sobre a disputa por uma vaga entre os titulares do Palmeiras. Ele admitiu que a briga é acirrada, mas disse que o melhor irá jogador e destacou a união do grupo.

"Começamos com o pé direito, sabemos que vai ser um grande ano. Muitas competições, muitos jogos. A briga é sempre acirrada, é saudável. Quem estiver melhor vai jogar. É fazer bons treinamentos, bons jogos. Todos estão dispostos a brigar pela posição, mas de uma forma saudável. Dá para ver em campo que temos uma boa união. Queremos sempre vencer e fazer o melhor para o Palmeiras", concluiu.

O Verdão entrou em campo com um time mesclado e sem vários dos principais jogadores, como Gustavo Gómez, Raphael Veiga, Rony, Felipe Anderson e Flaco López. Os reforços Paulinho, que se recupera de uma cirurgia, e Facundo Torres também não foram relacionados.

Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira desponta na primeira colocação do Grupo D, com três pontos conquistados. A Lusa, por sua vez, permanece sem pontos na Chave B.

O próximo compromisso do Palmeiras está marcado para este sábado. O time alviverde visita o Noroeste, em Bauru, pela segunda rodada do Estadual. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília) no estádio Alfredo de Castilho.