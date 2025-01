Mauricio marca duas vezes, e Palmeiras estreia no Paulista com vitória sobre a Portuguesa

O Palmeiras iniciou a temporada de 2025 com vitória. O time derrotou a Portuguesa na noite desta quarta-feira, por 2 a 0, no Allianz Parque, e estreou com o pé direito no Campeonato Paulista. Ambos os gols da partida foram marcados por Mauricio.

O Verdão entrou em campo com um time mesclado e sem vários dos principais jogadores, como Gustavo Gómez, Raphael Veiga, Rony, Felipe Anderson e Flaco López. Os reforços Paulinho, que se recupera de uma cirurgia, e Facundo Torres também não foram relacionados.

Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira desponta na primeira colocação do Grupo D, empatado com a Ponte Preta, com três pontos conquistados. A Lusa, por sua vez, permanece sem pontos na Chave B.

O próximo compromisso do Palmeiras está marcado para este sábado. O time alviverde visita o Noroeste, em Bauru, pela segunda rodada do Estadual. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília) no estádio Alfredo de Castilho.

Já a Portuguesa retorna a campo no mesmo dia, diante do Novorizontino. O duelo ocorre às 20h30, no Canindé.

O jogo

O Palmeiras não demorou a abrir o placar no Allianz Parque. Aos 11 minutos, o time pressionou a Portuguesa e forçou o erro na saída de bola, que veio parar nos pés de Mauricio. O meia invadiu a área a bateu firme no contrapé do goleiro para fazer 1 a 0 e marcar o primeiro gol do Verdão em 2025.

A equipe mandante voltou a levar perigo ao gol da Lusa aos 19 minutos. Rômulo recebeu pela esquerda e cruzou na medida para Richard Ríos, que cabeceou para o chão e viu a bola passar raspando a trave.

O Alviverde teve mais uma chance de aumentar a vantagem aos 30 minutos. Novamente, Rômulo fez boa jogada pelo lado esquerdo e tocou rasteiro para Ríos, que vinha de trás. O colombiano chutou forte, mas o goleiro Rafael Santos fez ótima defesa e evitou o gol palmeirense.

Estêvão quase anotou o segundo do Palmeiras e o primeiro dele no ano aos 39 minutos. O garoto arrancou pelo lado direito e deixou com Mauricio na entrada da área. O meia arriscou um chute rasteiro, mas Rafael Santos espalmou. A Cria da Academia pegou o rebote, mas mandou por cima do travessão. Só deu Verdão na primeira etapa.

Segundo tempo

O Palmeiras tomou um susto logo no início da etapa complementar. Aos 12 minutos, o árbitro viu toque no braço de Murilo após um cruzamento na área e marcou o pênalti, mas foi chamado para revisar o lance na cabine do VAR e mudou de ideia, anulando a infração.

O Verdão não queria dar sopa para o azar e quase fez o segundo aos 18 minutos, em cobrança de falta. Richard Ríos bateu com muita força e viu a bola passar perto do travessão.

O segundo do Alviverde veio aos 24 minutos. Em uma bonita jogada ensaiada, Marcos Rocha recebeu de Estêvão após cobrança de escanteio curto e enfiou para Mauricio, que saiu na cara do gol. O meia concluiu firme com o pé esquerdo e estufou as redes.

Abel aproveitou a folga no marcador para lançar garotos da base e viu o Palmeiras administrar o resultados na reta final da partida. A Portuguesa até se esforçou, mas não conseguiu diminuir o placar.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 2 X 0 PORTUGUESA

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 15 de janeiro de 2025 (quarta-feira)



Horário: às 21h35 (de Brasília)



Árbitro: João Vitor Gobi



Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Zioli



VAR: Thiago Duarte Peixoto



Cartões amarelos: Lucas Hipólito, Hudson e Fernando Henrique (Portuguesa); Rômulo (Palmeiras)



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 28.302 torcedores



Renda: R$ 2.308.257,80

GOLS: Mauricio, aos 11? do 1ºT (Palmeiras); Mauricio, aos 24? do 2ºT (Palmeiras)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Naves (Benedetti), Murilo e Vanderlan (Giay); Fabinho, Richard Ríos e Mauricio (Atuesta); Estêvão, Rômulo (Allan) e Thalys (Luighi).



Técnico: Abel Ferreira

PORTUGUESA: Rafael Santos; Alex Silva, Gustavo Henrique, Alex Nascimento e Lucas Hipólito (Pedro Henrique); Fernando Henrique, Hudson (Tauã) e Cristiano (Iago Dias); Daniel Jr. (Guilherme Portuga), Maceió e Henrique Almeida (Renan Peixoto).



Técnico: Cauan de Almeida