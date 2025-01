Makhachev surpreende ao citar rival de Khabib como lutador que gostaria de ter enfrentado

Islam Makhachev tem um importante compromisso neste sábado (18). Na luta principal do UFC 311, evento programado para acontecer na Califórnia (EUA), o russo vai colocar o cinturão do peso-leve (70 kg) em jogo pela quarta vez na aguardada revanche contra Arman Tsarukyan. Curiosamente, o campeão da categoria terá um rival pela frente e revelou que o adversário dos seus sonhos no MMA possui o mesmo status em relação a Khabib Nurmagomedov.

Em entrevista ao canal oficial de Adin Ross no 'YouTube', Makhachev classificou Tony Ferguson como a luta que gostaria de ter feito. Tudo porque o americano é um dos principais antagonistas da carreira do seu amigo, parceiro de treino e, agora, treinador e por ser um dos melhores leves da história do MMA.

Vale pontuar que, em seu auge, 'El Cucuy' emplacou 12 vitórias seguidas, conquistou o cinturão interino da categoria e foi apontado por parte da comunidade do MMA como uma das principais ameaças ao reinado de Khabib. Inclusive, a luta entre o atleta e 'The Eagle' chegou a ser marcada pelo UFC cinco vezes, mas foi cancelada por razões diversas. Com tal histórico, Makhachev reconheceu o valor do veterano.

"Meu irmão Khabib deveria ter lutado com Tony umas cinco vezes. Ambos tiveram lesões, a luta foi cancelada cinco vezes e meu sonho era lutar com esse cara naquele momento, porque sempre estive com Khabib. Quando Khabib se machucou, perguntei ao meu empresário, 'Ei, posso entrar para lutar contra Tony?'. Tony era um lutador muito bom. Ele teve mais de dez vitórias consecutivas no UFC. Essa é uma das lutas que eu queria há três, quatro anos, mas não agora, porque ele tem uma sequência de oito derrotas. Lhe desejo o melhor. Há alguns anos, ele era um dos lutadores de alto nível da divisão", declarou o atleta.

Registro de Makhachev no MMA

Islam Makhachev, de 33 anos, se consolidou como o melhor lutador dos leves do UFC. Atualmente, o russo é o campeão da categoria, lidera o ranking peso-por-peso e possui 14 vitórias seguidas. Em sua trajetória na companhia, o atleta foi apontado como uma espécie de novo Khabib Nurmagomedov, seu amigo, por conta do estilo de luta e dominância no octógono. Seus triunfos mais importantes foram sobre Alexander Volkanovski (duas vezes), Arman Tsarukyan, Bobby Green, Charles 'Do Bronx', Dan Hooker, Drew Dober, Dustin Poirier, e Thiago Moisés.