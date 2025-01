Madureira x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Carioca

Nesta quinta-feira, o Flamengo visita o Madureira às 18h30 (de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Amigão, em Campina Grande.

O torneio estadual começou com derrota para o Flamengo, no último domingo. O time rubro-negro enfrentou o Boavista e perdeu por 2 a 1, em Aracaju.

O Flamengo segue com um grupo alternativo, já que o elenco principal está em pré-temporada nos Estados Unidos e só fará sua estreia oficial no dia 25 de janeiro, na quinta rodada do Carioca.

O Madureira, em contrapartida, fechou a primeira rodada na ponta da tabela. Atuando em Conselheiro Galvão, a equipe bateu o Volta Redonda por 2 a 0.

FICHA TÉCNICA



MADUREIRA X FLAMENGO

Local: Estádio O Amigão, em Campina Grande (PB)



Data: Quinta-feira, 16 de janeiro de 2025



Horário: 18h30 horas (de Brasília)



Árbitro: Tarcízo Pinheiro Caetano



Assistentes: Gustavo Mota Correia e Daniel de Oliveira Alves Pereira



VAR: Philip Georg Bennet

FLAMENGO: Dyogo Alves, Daniel Sales, Pablo, Cleiton e Zé Weliton; Rayan Lucas e Fabiano; Lorran, Thiaguinho e Guilherme Gomes; Carlinhos



Técnico: Cléber dos Santos

MADUREIRA: Mota, Celsinho, Marcão, Arthur e Evandro; Matheus Lira, Wagninho, Marcelo e Renato Henrique; Minho e Jefferson Victor



Técnico: Daniel Neri