Lutadora pede desculpa ao marido por tapa na cara após derrota no UFC

No último sábado (11), Victoria Dudakova chocou a comunidade do MMA ao protagonizar uma cena polêmica no UFC Vegas 101. No evento, a russa mediu forças com Fatima Kline, acabou nocauteada no segundo round e, irritada com a derrota, deu um tapa na cara de um dos seus treinadores. Ciente da repercussão negativa de sua ação, a atleta se mostrou arrependida por ter atacado o membro da sua equipe, que também é seu marido.

Na última terça-feira (14), Dudakova utilizou sua conta oficial no 'Instagram' para se desculpar com o marido e com os fãs de MMA que se sentiram ofendidos com a cena. Em seu posicionamento, a lutadora revelou que estava se sentindo abandonada, profissionalmente, e, ao ser derrotada pela segunda vez no UFC, admitiu que não conseguiu conter sua frustração e seu nervosismo.

No perfil, a russa publicou uma foto sorrindo junto ao marido e treinador e lamentou profundamente o ocorrido. Ciente das duras críticas que recebeu de parte da comunidade do MMA, Victoria deu a entender que, a partir de agora, adotará uma postura profissional completamente diferente da que mostrou no evento.

"As emoções se acalmaram um pouco. Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpa ao meu marido e treinador. Fiquei chateada, porque, em um momento tão difícil, ele se afastou de mim e não quis entrar no octógono. Isso não é uma desculpa e não estou procurando uma desculpa. Fiz a coisa errada, não consegui controlar minhas emoções. Dei um mau exemplo para os atletas e para a geração mais jovem. Também quero me desculpar com os fãs do esporte. Obrigado a todos que permanecem comigo em uma situação tão difícil", escreveu a atleta.

Registro de Dudakova no MMA

Victoria Dudakova, de 25 anos, é uma promessa do MMA, mas vem tendo dificuldade para se firmar no UFC. A russa iniciou sua trajetória no esporte em 2020 e estreou na companhia em 2023. Nela, a atleta venceu as duas primeiras lutas que disputou e perdeu as outras duas, ou seja, viu sua invencibilidade na modalidade chegar ao fim e entrou em má fase.

