Leo Godoy revela conversa com alvo do Santos no mercado: 'Falei muito bem'

O argentino Leo Godoy foi oficialmente apresentado, nesta quarta-feira (15), no Santos. Em sua primeira entrevista coletiva, o lateral direito revelou que conversou com Benjamín Rollheiser, meia-atacante do Benfica que atrai o interesse do Peixe.

"Nós nos falamos, sim. Falei muito bem do Santos para ele, mas até agora não tem nada", comentou o camisa 29.

Benjamín Rollheiser, de 24 anos, foi revelado pelo River Plate e atuou no Estudiantes antes de chegar ao Benfica. Ele possui 16 jogos disputados na atual temporada, quatro como titular, com um gol e uma assistência.

Leo Godoy jogou com Rollheiser no Estudiantes, entre 2022 e 2024. Foram 66 partidas juntos.

Novos ares

Leo Godoy chega ao Santos por empréstimo do Athletico-PR, válido até dezembro de 2025, com opção de compra ao final do ano. No Furacão, o jogador atuou em 42 partidas, com um gol e quatro assistências. Antes, ele estava no Estudiantes, onde se destacou.

"Em 2022 e 2023, foram anos bons, pessoal e coletivo. Vou trabalhar muito para fazer de novo isso aqui no Santos. Esse primeiro ano que joguei no Brasil eu aprendi muito. Sei como fazer para enfrentar melhor esse segundo ano", comentou o defensor.

"O futebol brasileiro e argentino são muito diferentes. Aqui tem muitos clubes e jogadores de alto nível. Tem jogadores desequilibrantes, que podem decidir em algum mano a mano ou apenas uma bola", completou.

Sob a nova direção de Pedro Caixinha, o Santos estreia no Campeonato Paulista nesta quinta-feira contra o Mirassol, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

O Alvinegro Praiano está no Grupo B da competição, com Guarani, Portuguesa e RB Bragantino.