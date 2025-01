Kleber Bambam desafia Naldo Benny para luta de boxe: "Vai apanhar muito"

Ao que parece, Kleber Bambam mudou de alvo no boxe. Na temporada passada, o vencedor do Big Brother Brasil 1 estreou na nobre arte, foi nocauteado em segundos por Acelino Popó, em luta realizada em São Paulo, e, a partir daí, fez uma série de desafios para Whindersson Nunes. Agora, o empresário deixou o humorista de lado, ao menos por ora, e voltou seu foco para Naldo Benny.

Em sua conta oficial no 'Instagram', Bambam desafiou Naldo Benny para uma possível luta de boxe e o ameaçou, mostrando que o clima entre eles não é dos melhores. Vale pontuar que, anteriormente, o cantor, ao participar do programa 'Sabadou com Virginia', de Virginia Fonseca, no 'SBT', admitiu ter ficado com raiva do falatório do influenciador digital e o chamou de 'babaca'.

Sendo assim, Kleber aproveitou que também já alfinetou a apresentadora, para fazer uma aposta com o objetivo de tirar do papel sua luta contra Naldo. E, apesar de estar vindo de uma derrota rápida e brutal para Popó, o empresário garantiu que, dessa vez, não só venceria o cantor no ringue, como também iria castigá-lo.

"Vai apanhar muito Naldo. Você vai apanhar muito, balão de oxigênio para você. Vai sair de balão de oxigênio, está avisado. Eu e a Maria Eugênia vamos te arrebentar! Vem Naldo. Pode vir, vem. Falei que você (Virginia) era minha fã, quando fui na casa do Rezende. Mas vamos lá, já que você está chateadinha comigo e o Naldo também, coloca 500 mil (reais) você, Virginia, coloca o Naldo 500 mil, eu coloco um milhão e a gente faz essa luta. Seu programa pode gravar também, porque a audiência está fraca, vai dar audiência para o seu programa. Naldo, o foguete vai te pegar. Vou te arrebentar, vai sair de balão de oxigênio", declarou o empresário.

Alvos de Bambam

Antes, Kleber Bambam se mostrou tão empolgado com a possibilidade de enfrentar Whindersson Nunes no ringue, que até classificou a luta com a que o Brasil quer ver. Além do comediante e de Naldo, o influenciador também manifestou o desejo de encarar o cantor MC Gui e os youtubers Jake e Logan Paul.

