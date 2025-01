Kayla Harrison pune youtuber após ser vítima de pegadinha; veja

Recentemente, alguns youtubers famosos se aproximaram de lutadores de MMA, ganharam confiança, passaram a fazer pegadinhas e, naturalmente, sofreram ao lidar com os mesmos. Agora, Kayla Harrison foi quem castigou o influenciador digital 'ImReddTV', que achou de bom tom testar suas habilidades contra a judoca.

Em sua conta oficial no 'Instagram', o youtuber compartilhou o vídeo da brincadeira que fez com a bicampeã olímpica de judô durante uma sessão de treinamento. Nele, 'ImReddTV', com um tom sério, chamou a atleta de 'querida' e prometeu lhe 'ensinar alguns movimentos de luta'. A lutadora do UFC pareceu ter percebido a brincadeira, mas, mesmo assim, respondeu, mandando o youtuber 'Se curvar ao seu sensei' e o quedou.

A ação foi tão rápida, que 'ImReddTV' apenas gritou. No solo, a ex-estrela da PFL, sem piedade, simulou um ground and pound brutal no youtuber. Desesperado, o influenciador pediu para a lutadora parar de atacá-lo e informou que ela estava participando de uma pegadinha. Ainda teve tempo de Harrison aplicar uma chave-de-braço em 'ImReddTV', o obrigando a dar os três tapinhas de desistência no tatame.

Youtuber sofre com lutadores

Essa não foi a primeira vez que 'ImReddTV' viveu momentos de perigo ao lidar com lutadores de MMA. Anteriormente, o youtuber pregou peças em Aljamain Sterling, Jalin Turner e Jamahal Hill e quase foi agredido antes de informá-los das pegadinhas.

