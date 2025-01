Irmã de Alex Poatan surge como destaque da primeira edição do Karate Combat em 2025

O primeiro evento de 2025 do Karate Combat já tem seus detalhes oficializados. No dia 24 de janeiro, em Miami (EUA), será realizada a 52ª edição do show. E uma das principais atrações em ação na oportunidade será Aline Pereira. Irmã de Alex Poatan, a striker paulista fará sua segunda apresentação na companhia após estrear com um triunfo via nocaute ainda no primeiro assalto.

Depois de desbancar Dee Begley em outubro de 2024 com direito a presença de luxo de Poatan 'in loco', Aline agora protagonizará um confronto clássico entre Brasil e Argentina. Sua próxima adversária será a 'hermana' Gisela Luna, especialista em kickboxing. Empolgada para o novo desafio, a caçula da família Pereira busca conquistar mais um triunfo dentro do 'pit' do Karate Combat.

"O Karate Combat é um divisor de águas na minha carreira. Lutar com as regras do evento foi uma experiência incrível, além de um desafio muito grande. O 'pit' (arena em formato de 'fosso', com as paredes anguladas), é bem diferente do que já estava acostumada. Mas me senti muito confiante, e o resultado não poderia ter sido melhor (na estreia). Neste próximo desafio estarei ainda mais à vontade. Podem esperar outro show", afirmou Aline, através de um comunicado enviado à imprensa.

Gigante cubano ex-UFC

Outro competidor que promete atrair a atenção dos fãs no Karate Combat 52 é Robelis Despaigne. Após estrear com um nocaute relâmpago em apenas quatro segundos contra Dominik Jedrzejczyk, o gigante cubano de 2 metros de altura volta à ação com ainda mais 'hype'. Com breve passagem pelo UFC, o medalhista olímpico de taekwondo em Londres, 2012, medirá forças contra o brasileiro Marcos Brigagão, pela categoria super-pesado (acima de 93kg) - criada justamente após sua contratação.

Esquadrão Brasileiro

Além de Aline Pereira, que protagonizará um 'Brasil vs Argentina' e Brigagão, que terá a árdua missão de duelar contra Robelis, outros dois representantes do 'Esquadrão Brasileiro' entrarão em ação na 52ª edição do Karate Combat. Luan 'Miau' Santiago encara o mexicano Efrain Escudero, enquanto Lucas 'Mineiro' mede forças contra o russo Ilyas Khamzin.

Já o evento principal da noite trará o campeão interino dos leves Shahzaib Rind, do Paquistão, contra o experiente Edgars Skrivers, da Letônia, primeiro detentor do título da categoria no Karate Combat, em 2021. O desafio é divulgado como uma espécie de superluta, que colocará frente a frente representantes de duas gerações distintas.