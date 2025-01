Giuliano assina rescisão de contrato com o Santos

Agora é oficial. Giuliano não é mais jogador do Santos. A rescisão do meia com o clube foi assinada na tarde desta quarta-feira.

Contratado em janeiro do ano passado, Giuliano disputou 36 partidas com a camisa do Alvinegro Praiano, sendo 34 como titular. Neste período, marcou 12 gols e deu três assistências. Ele foi o vice artilheiro do clube em 2024, apenas atrás de Guilherme, que tem 13.

O meia, contudo, sofreu com lesões. No começo do ano, teve uma contusão muscular na panturrilha esquerda e ficou um bom tempo afastado. Depois, o problema foi no bíceps femoral da coxa direita. Ele só completou 90 minutos em campo em 11 oportunidades.

Agora, o jogador de 34 anos está livre no mercado para assinar com qualquer outro clube.

O Santos, por sua vez, foca na estreia do Campeonato Paulista. O time larga no Estadual nesta quinta-feira contra o Mirassol, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

O Alvinegro Praiano está no Grupo B da competição, com Guarani, Portuguesa e RB Bragantino.