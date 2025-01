Gabriel foi inovador e mudou ações de marketing no Cruzeiro, diz empresário

Em uma das maiores transferências do futebol brasileiro na temporada 2025, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, trocou o Flamengo pelo Cruzeiro, e foi ele quem planejou e alterou algumas estratégias de marketing em sua ida ao clube mineiro com muitas inovações, revelou seu empresário, Júnior Pedroso, ao Zona Mista.

Quando a gente toma a decisão do Cruzeiro, o Gabriel toma a decisão do Cruzeiro, começamos a discutir com o Cruzeiro, definir as ações que a gente pensa que é importante pra fazer junto ao clube. Em um belo momento, a gente senta com o Gabriel pra definir, e o Gabriel modifica muita coisa ali, tudo tem muito o dedo dele. Não só de personalidade, como com o espírito criativo muito grande. Ele traz insights novos que a gente não tinha.

A gente começa a mudar um pouco o planejamento que foi construído e aí a gente começa a construir com o clube.

E aí com o modelo de negócio que foi feito com o Cruzeiro, a gente tem muita liberdade de atuar dentro do marketing, e isso foi um dos pontos principais também dentro da escolha do próximo clube dele, e começamos a construir tudo que foi feito, desde o Countdown, ao tipo de anúncio, ao dia seguinte que era aniversário do Cruzeiro, até a apresentação dele que que foi um espetáculo lá no Mineirão.

A ideia do Countdown também foi dele, porque a gente ia entreter muito público com a curiosidade que ia gerar o alto engajamento em todos os sentidos naquele momento, e foi isso que aconteceu.

Júnior Pedroso

Assista ao programa na íntegra:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.